¹Ê¼ó·º¤Ç¤Î»à·º¼¹¹Ô¤Ï·ûË¡°ãÈ¿¤È¤·¤¿º¹¤·»ß¤áÁÊ¾Ù¡¢¸¶¹ð¤Î»à·º¼ü£³¿Í¤ÎÀÁµáµÑ²¼¡ÄÂçºåÃÏºÛ
¡¡¹Ê¼ó·º¤Ç¤Î»à·º¼¹¹Ô¤Ï»ÄµÔ¤Ê·ºÈ³¤ò¶Ø¤¸¤ë·ûË¡¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢»à·º¼ü£³¿Í¤¬¹ñ¤Ë¼¹¹Ô¤Îº¹¤·»ß¤á¤Ê¤É¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢ÂçºåÃÏºÛ¡Ê²£ÅÄÅµ»ÒºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ï£±£¶Æü¡¢ÀÁµá¤òµÑ²¼¤·¤¿¡£
¡¡¸¶¹ðÂåÍý¿Í¤Ï£³¿Í¤Î»áÌ¾¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â£±£°Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë·º¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÊ¾Ù¤Ç»à·º¼üÂ¦¤Ï¡¢¹Ê¼ó·º¤Ï¡ÖÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë¿ÈÂÎÅª¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¶ìÄË¤òÉé¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢»ÄµÔ¤Ê·ºÈ³¤ò¶Ø¤¸¤ë·ûË¡£³£¶¾ò¤Ê¤É¤ËÈ¿¤¹¤ë¤È¼çÄ¥¡£³°¹ñ¤Ç¤Ï¹Ê¼ó·º¤«¤éÅÅµ¤¤¤¤¹¡¢ÌôÊªÃí¼Í¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹Ê¼ó·º¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¹âºÛ¤¬£±£¹£µ£µÇ¯¡¢¡ÖÂ¾¤ÎÊýË¡¤ËÈæ¤Ù¤ÆÆÃ¤Ë¿ÍÆ»¾å»ÄµÔ¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£