µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡¢Áòµ·´Ø·¸¼Ô¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿½ª³è¡Ö¤ªÊÌ¤ì²ñ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é1000¿Í¤°¤é¤¤¡×²ÈÂ²Áò¤òÁª¤ó¤À¥ï¥±¤È¤Ï
¡¡¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ä²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¤Ô¤Ã¤¿¤· ¥«¥ó¡¦¥«¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î»Ê²ñ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤¬¡¢1·î1Æü¤ËÇÙ¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£81ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Áòµ·¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï2009Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¡Ö²ÈÂ²Áò¤Ç¤¤¤¤¤ä¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Áòµ·¤ÎÁêÃÌ¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÁòµ·¼Ò¡ÖÅìµþ¥Õ¥é¥ï¡¼¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡×¤ÎÂåÉ½¡¦¾®ÎÓÏÂÅÐ»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Öµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÍ¤¬½ñ¤¤¤¿ËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¿å¿§¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤Æ¤³¤é¤ì¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¤è¤ê¤º¤¤¤Ö¤ó¥é¥Õ¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¡Ø¥é¥¸¥ª¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê³Ê¹¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´ù¤Î¾å¤ËÂ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤µ¤ì¤Æ¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó¥Õ¥é¥ó¥¯¤ÊÊý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö¡×Æâ¤Ï¾®ÎÓ»á¡Ë
¡¡µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤ÎºÇ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÉ×ÉØ2¿Í¤À¤±¤À¤«¤é¡¢¤½¤í¤½¤í¤ªÊè¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤ã¡£¼«Âð¤Î¶á¤¯¤Ë¤ªÊè¤ò·ú¤Æ¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï°ì¸Í·ú¤Æ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤³¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ×ÊÆ²È¤Î¤ªÊè¤ÏÂ¿ËàÊèÃÏ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¤ªÊè¤ò°Ü¤½¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï60ÂåÈ¾¤Ð¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¿Í¤â½ª³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎÁòµ·¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²ÈÂ²Áò¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Ø¤â¤·¼«Ê¬¤Î¤ªÊÌ¤ì²ñ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é1000¿Í¤°¤é¤¤¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤·¡¢¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡¢ÊÌ¤Ë¡Ù¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌµÂÌ¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤Ê¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¾®ÎÓ»á¤¬µ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤¿8Ç¯¸å¤Î2017Ç¯¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÏÅÔ¿´¤ÎÌ¾Ñë¤ËÊè¤ò·úÎ©¤·¤¿¡£
¡Öµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¸µÃ¶¤ËË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¸æ°ä¹ü¤Ï¤Þ¤À¤´¼«Âð¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£49Æü¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤éÇ¼¹ü¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡µ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤â¡¢ËÜ¿Í¤é¤·¤¯ºß¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£