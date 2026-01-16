56g¤ÇÂÑ²Ù½Å15kg¡£3way²½¤·¤¿¡ÖÌµ¸Â¥Õ¥Ã¥¯Light¡×¤ò»î¤·¤¿
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
¶¹¤¤¥«¥Õ¥§¤ä¸ø±à¤Ê¤É¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Î¤ä¤ê¾ì¤Ëº¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤ÏÂ¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¾²¤äÃÏÌÌ¤ËÄ¾ÃÖ¤¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢±ÒÀ¸ÌÌ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢¡ÖÌµ¸Â¥Õ¥Ã¥¯Light¡×¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×6²¯±ßÄ¶¡Ê¢¨¥á¡¼¥«¡¼¸øÉ½¡Ë¤È¤¤¤¦»Ù±ç³Û¤ò½¸¤á¤¿¡ÖÌµ¸Â¥Õ¥Ã¥¯¡×¤ÎºÇ¿·ÈÇ¡£¤³¤Á¤é¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡ÖËº¤ì¤ë¡×·Ú¤µ
¤³¤Î¡ÖÌµ¸Â¥Õ¥Ã¥¯Light¡×¡¢ÆÃÄ¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬Ìó20%¤Î·ÚÎÌ²½¤À¤½¤¦¤Ç¡¢Á°ºî¤Î70g¤«¤é56g¡Ê¥«¥é¥Ó¥Ê¾®ÁõÃå»þ¡Ë¤Þ¤Ç·ÚÎÌ²½¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÂÎ¤ÏÄ¹¤µ74mm¡¢Éý17mm¡£¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤¯¤é¤¤¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¡£S»ú¥«¥é¥Ó¥Ê¡ÊÂç¾®2¼ïÎà¤¬ÉÕÂ°¡Ë¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡£
¥º¥Ü¥ó¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥Ý¡¼¥Á¤Î·ä´Ö¤Ë¥¹¥Ã¤ÈÆþ¤ê¡¢ËèÆü»ý¤ÁÊâ¤¯¤³¤È¤òÁ°Äó¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë¥µ¥Ã¤È¼è¤ê½Ð¤»¤ë¡Ö¾ïÈ÷Ìô¡×¤Î¤è¤¦¤Êµ¤·Ú¤µ¤¬¡¢¤³¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÃÏÌ£¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
PC¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥°¤âÍ¾Íµ¡© ÂÑ²Ù½Å15kg¤Î¼ÂÎÏ¤ò»î¤¹
·Ú¤µ¤Ï¹ç³Ê¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¿¥Õ¤µ¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÀÎ¡¢°Â²Á¤Ê¥Ð¥Ã¥°¥Ï¥ó¥¬¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢³Ý¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë¥Ð¥Ã¥°¤¬³ê¤êÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»î¤·¤Ë¡¢»Å»öÆ»¶ñ°ì¼°¡Ê¥Î¡¼¥ÈPC¡¦½¼ÅÅ´ï¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¦¿åÅû¤Ê¤É¡¢¤ª¤è¤½3¡Á4kg¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ò³Ý¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È¤ÎÀÜÃÏÌÌ¤Ë¤¢¤ë³ê¤ê»ß¤á²Ã¹©¤¬¤«¤Ê¤êÍ¥½¨¤Ç¡¢³Ý¤±¤¿È¿Æ°¤Ç¾¯¤·ÍÉ¤ì¤Æ¤â³ê¤ë´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Æü¾ï¤Î¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È³Ý¤±¤¿¤¤¡×¤ò³ð¤¨¤ë¥«¥é¥Ó¥Êµ¡Ç½
S»ú¥«¥é¥Ó¥Ê¡ÊÂç¡Ë¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¡¢¥«¥é¥Ó¥Ê¥Õ¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤â»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤Á¤é¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤ò¼Â´¶¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¸ø±à¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¥¯¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤òÄß¤ê²¼¤²¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤ÇÁ°¤ÎºÂÀÊ¤Ë²ÙÊª¤ò°ú¤Ã³Ý¤±¤ë¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Â¨ÀÊ¤Î²ÙÊªÃÖ¤¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ëÊØÍø¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ°²è»ëÄ°¤¬Ä½¤ë¡ª ¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤ÎÊÑ·Á
3wayµ¡Ç½¤ÎºÇ¸å¤Ï¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¡£»È¤¤Êý¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢ËÜÂÎ¤ò90¡ë¤Ë³«¤¤¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤òÎ©¤Æ¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£ÆÃÊÌ¤Ê¥®¥ß¥Ã¥¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½ÄÃÖ¤¤â²£ÃÖ¤¤â¤Ç¤¤Æ¡¢°Õ³°¤È½ÐÈÖ¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤µ¡Ç½¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
·È¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤âÂ¸ºß¤òËº¤ì¤ë¤Û¤É·Ú¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤·¤Ã¤«¤ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¹¥°õ¾Ý¡£¤¢¤Ã¤¿¤éÊØÍø¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢°ìÅÙ»È¤¤¤À¤¹¤È¡Ö¤Ê¤¤¤Èº¤¤ë¡×¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌµ¸Â¥Õ¥Ã¥¯Light¡×¤Î³èÍÑË¡¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡¢°Ê²¼¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
>>¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¥Ð¥Ã¥°¥Ï¥ó¥¬¡¼¡õ¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤Î·èÄêÈÇ¡Ò Ìµ¸Â¥Õ¥Ã¥¯Light¡Ó
Photo: »³ÅÄÍÎÏ©
Source: machi-ya
ËÜµ»öÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¤¥ë¥ß¥Ê¡¼¥ì³ô¼°²ñ¼Ò¤è¤êÀ½ÉÊ¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£