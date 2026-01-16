© 2025 Real Time Situation LLC. All Rights Reserved.

“映画史上最も本物に近い戦闘”と話題の映画『ウォーフェア 戦地最前線』が全国で公開中です。

『シビル・ウォー アメリカ最後の日』（2024）で国家の分断と内戦をリアルに描き議論を巻き起こしたアレックス・ガーランド監督が、同作でスタントコーディネーターを務めたレイ・メンドーサ氏を共同監督に迎えて手がけた今作。元特殊部隊員であるメンドーサ氏のイラク戦争での実体験と、同胞の兵士たちへの徹底した聞き取りをもとに脚本が執筆され、当事者の生々しい記憶が極限まで再現された、前例のない戦争映画が完成しました。

映画の舞台は2006年、イラクの危険地帯・ラマディ。アルカイダ幹部の監視と狙撃の任務に就いていたアメリカ軍特殊部隊の小隊は敵の襲撃に遭い、重傷者が続出。指揮を諦める者、通信を断つ者、悲鳴を挙げる者…。逃げ場のないウォーフェア＝戦地最前線の混沌がリアルに描かれています。

起承転結やドラマチックな展開など映画的な脚色は加えず、まさに戦場そのものが映し出される今作は、そのサウンドデザインも大きな話題です。筆者は1度鑑賞した後、2度目は映像・音響における最高水準であるドルビーシネマの試写会に参加させていただいたのですが、その違いは歴然。爆発音や銃声といった戦場に鳴り響く音のインパクトはもちろん、戦闘機による風圧や、兵士たちの息遣いから伝わる心理的な重圧に押し潰されそうな感覚になり、まるで戦場に放り込まれたような没入感に圧倒されました。

“ドルビー”という言葉はよく聞くけれど、実際のところ、何がどう違うんだろう？ ギズモードでは、Dolby Laboratories Inc.認定の日本唯一のドルビーサウンドコンサルタントとして、30年以上にわたり1000本以上の邦画の音響制作に携わってきた河東 努（カワヒガシ ツトム）さんにインタビューを実施。ドルビーシネマの魅力や、ドルビーサウンドコンサルタントならではの『ウォーフェア 戦地最前線』の注目ポイントなどを教えていただきました。

鑑賞者の没入体験のために。ドルビーサウンドコンサルタントという仕事

ドルビーサウンドコンサルタントの河東 努さん

――まずは、ドルビーサウンドコンサルタントという仕事を始めたきっかけを教えてください。

河東努さん：”ドルビー”というワードは知っていましたが、そういう仕事があるとは、もちろん思っていませんでした。音楽が好きだったので中学生の頃はレコードを買って、すぐ聴けるようにカセットテープに録音していたんです。そのとき使っていたカセットデッキにドルビーのロゴが付いていて、「これを利用すると音が良くなるらしい」という、ものすごく漠然としたイメージだけは持っていました。

専門学校で音響全般を学んだのですが、就職した会社がドルビー社の日本総代理店だったんです。ドルビーには音響機器に関わる仕事だけでなく、映画音響の分野もあって、僕はそちらに配属になりました。本当は音楽の方の音に関わる仕事がしたかったので、入社当初は「映画の音響…？」と戸惑うことばかりでした。そもそも、実は映画が嫌いだったんですよ（笑）

――なんと、そうだったんですね。

河東：幼児体験の影響だと思います。当時の映画館は椅子が狭くて固かったし、親は真ん中の席で観たがるので、トイレに行きたくなっても行けない。子どもだったので、そんな閉塞感が嫌でした。しかも、最初に親に連れられて行った映画は『ジョーズ』なんです（笑）。そういうことも相まって、あまり映画に良い印象がありませんでした。

――それなのに、映画音響の仕事に就くことになったわけですね。

河東：映画の音が、効果音、セリフ、音楽という三大要素をミックスして作られていることすら知らないまま始めたので、最初は地獄でした。当時の映画業界は、録音部の方々の師弟関係もはっきりしていて、私も大先輩から厳しくいろんなことを教えていただきました。でも、最初の3年は理解が追いつかず、とにかく与えられたものをこなしていたんです。

その後、ドルビー社からドルビーデジタルという新しいサウンドフォーマットが発表され、日本でも採用されることになり、先輩から「お前が専任でやれ」と言われました。そのタイミングが、良い意味でこの世界から抜け出せなくなった最初のきっかけだと思います。

――ドルビーサウンドコンサルタントとは、どのような仕事なのですか？

河東：ドルビー社とアメリカのハリウッドにあるアカデミー協会という技術団体による“映画音響の標準化”に基づいています。簡単に言うと、音量や音の鳴り方――低音から高音まで、どのように再生されるべきかという基準ですね。その基準を、音を作るスタジオと映画館の両方で同じようにしませんか、という考え方が根本にあります。そうすることで、監督たちがスタジオでアイデアを出しながら作り上げた音が、映画館でもできるだけ同じように伝わるようになるわけです。

私の役割は、作品ごとに録音作業を行う人たちに対して、ドルビーが開発した専用機材の使い方をサポートしたり、「こういう音にしたいのだけれど、どうすればいい？」という相談に応じたりすることです。「この場合はこうすると、音がこう動きますよ」といった具体的なアドバイスをしながら、制作現場をサポートする立場なんです。

――実際に始めてみて、いかがでしたか？

河東：新しい技術だったので、映画の録音を担当している方々も一緒に勉強するところから始まるわけです。ベテランも若手もいる中で、いろんな取り組みやトラブルを経験し、一つずつ解決してゆく。それを繰り返しながら、映画館での再生環境やその設備、そして作品そのものも含め、日本にドルビーデジタルというフォーマットが増えていく過程を、最初から時系列で体験しました。おそらく10数年はかかったと思います。その中で多くの関係性や信頼が蓄積され、やっと“映画の音”や“作品としての音”を楽しめるようになったんです。さまざまな作品を通して多くの体験をさせていただいて、一緒に仕事をしてくださった方々が今の自分の立場を育ててくれました。

――ドルビーデジタルは、いつ頃スタートしたサウンドフォーマットなのですか？

河東：ドルビーデジタルが発表されたのは1991年です。最初にドルビーデジタルが採用されたのはハリウッド映画で、『バットマン・リターンズ』（1992）でした。当初は年に数館のペースでしたが、「これは素晴らしい。うちの劇場でも導入したい」という声が増え、徐々に広がっていったんです。

2000年代に入った頃には、ほとんどの映画館に再生設備が導入されるようになりました。邦画作品のドルビーデジタルは1993年に『ゴジラv.s.メカゴジラ』で初めて採用されて以降、年に数本ペースから始まり、2000年代に入ると年に数十作品のペースで採用されるようになりました。

これって、“鶏が先か卵が先か”なんですよね。つまり、作品が先にあるべきなのか、上映できる劇場が先に整うべきなのか、ドルビーの新技術の広がり方は、ずっとその繰り返しなんです。私はコンサルタントとして映画制作の現場に出向き、その技術を使ってもらうためのサポートをする立場です。一方で、映画館を増やしていく立場の方々もいらっしゃって、双方で動く必要があります。

――従来のシステムとの違いは？

河東：映画館の音響はチャンネルで構成されています。テレビなら左右の2チャンネルが一般的ですが、映画館の場合はスクリーンの裏にセンター（C）、向かって左（L）、右（R）、そして壁沿いにサラウンドが配置されます。ドルビーデジタルでは、L・C・R、左右のサラウンド、そして低音専用の“.1”を加えた5.1チャンネルですが、それが現在の最も一般的な映画サウンドフォーマットとなりました。

そこからさらに発展して、サラウンドを4つに分けた7.1チャンネルが登場し、さらにドルビーアトモスでは、天井にもスピーカーを配置するようになりました。従来は、例えばサラウンドなら“このエリアは全部同じ音”という鳴らし方でしたが、ドルビーアトモスでは1個1個のスピーカーに“音を置く”ことができます。あるいは、スピーカーの列を伝って音を移動させることもできるんです。

『ウォーフェア』の冒頭で、兵士の足音が劇場の後方から両壁面を伝ってスクリーンへと近づいてくるように聞こえたり、救護車の中で弾があちこちから当たってくるように感じたり、威嚇飛行する戦闘機が頭上を通過するように聞こえたりするのは、まさにドルビーアトモスならではの表現だと思います。

――あの威嚇飛行のシーンは、頭上にただならぬ迫力を感じて怖かったです。

河東：あのシーンは、まさに「今この劇場に座っている人たちを、その当時のその場所に連れていく」という狙いで設計されているんだと思います。だからこそ、ああいう音の演出になっているんでしょうね。

――天井のスピーカーを伝って表現しているんですか？

河東：ただ天井を通過させているだけではなく、音を移動させたり、真ん中に収束させたり。さらに、一瞬だけ余韻を加えるなど、さまざまな工夫が重ねられているはずです。飛行機の音そのものをそのまま動かしているというより、実際の戦闘機の音に加えて、いろんな音を要素として散りばめ、1つのシーンとして成立させているのだと思います。飛び去った後にも音は残るわけで、あくまで想像ですが、爆風のような感覚を生理的に体験させるために、あえて少し気持ち悪く感じるような音を混ぜている可能性もあります。

――ドルビーアトモスとドルビーデジタルで、技術的にはどのような部分が違うのですか？

河東：技術的に説明しようとすると細かい話になりすぎてしまうので、実際に体感してもらうのが一番良いと思います。ドルビーシネマは音（ドルビーアトモス）だけでなく、映像面（ドルビービジョン）でも通常の上映より色の鮮やかさや表現力が高いんです。映像と音は相乗効果がありますから、作品の中に込められた演出情報が多いのはドルビーシネマだと思います。ただ、他が足りないという意味ではありません。元の素材としての情報量はきちんと詰め込まれていて、本来監督が「こう伝えたい」と思って作り上げたものを最も理想的な形で受け取れるのがドルビーシネマ、というイメージです。

私のおすすめは、まずはドルビーシネマの劇場で観て、そのすぐ後に、従来の5.1チャンネルなどで上映している別の映画館で同じ作品を観ることです。もちろん、普段行き慣れている映画館で、いつもの席で一度観てから、次にドルビーシネマで観てみるのもいいと思います。細かな部分の情報量が違うので、こんなに違うんだ、という発見があるはずです。

――今作は冒頭に「この映画は彼らの記憶だけに基づいている」と書かれています。元特殊部隊員のレイ・メンドーサ監督は「記憶は音だ」とおっしゃったそうですが、確かに劇中では、音がキャストと同じくらい大きな存在だと感じました。

河東：音には大きく分けて2つの役割があると思います。1つは説明のために用意された音。役者さんのセリフや、車が走る音、機関銃の発砲音など、画面に映っているものをそのまま説明するための音ですね。もう1つは体感させるための音。観客に何かを感じさせたり、考えさせたりするための音です。この作品はまさに、冒頭からエンドロールが終わるところまで、おそらくすべてが計算されていて、全体で演出されているんです。

たとえば、冒頭に流れるエアロビクスのビデオは音も大きいし、映像も古くて、当時の空気を彷彿させます。そこから戦いに向かうメンバーたちが盛り上がり、次の瞬間には音がすっと引いて、壁沿いにじわじわと進むシーンに切り替わる。そして、戦闘シーンへと続いていくわけです。最後に流れるエンドロールには、どのような印象を持ちましたか？

――今作はエンドロールも印象的でした。観ている側としては放心状態だったので、歌どころではなかったのですが。

河東：そうですよね。あのエンドロールは、ずっと持続する“わーっ”という声のような音が張りつめていますが、実は最後に向かうにつれて、緩やかに変化しているんです。音色やピッチが少しずつ変わったり、時折入る男性の息づかいのような声の音量が微妙に変わったり。そして最後に初めて、ドン、ドン、ドンというリズムが入ってくる。そこでようやく音楽的な要素が現れるんですね。

冒頭のエアロビクスの映像で流れるのは、当時の音楽ですよね。でも、最後に入ってくるリズムは、今のダンスミュージックでもよく使われる現代的なビートです。つまり、最初の映像で古い時代に観客を連れていき、そこから静寂、爆発、そして戦闘に巻き込み、最後のエンドロールで少しずつ現代へ戻していくような設計をしているのではないか、と。あくまで想像ですが、そういう意図があるのではないかと感じました。

――なるほど。それは興味深いですね。

河東：だから、あのエンドロールの音楽については、他の曲の選択肢があったのかどうか、ぜひ監督に聞いてみたいですね。さらにドルビーシネマ上映に限れば、真っ黒に白い文字というエンドロールが、ドルビービジョンの技術によって本当の黒で表現されます。実は現代のデジタルシネマでは完全な黒が出せないのですが、ドルビービジョンではそれが可能なんです。だからこそ、観客は文字だけに集中できる。音も持続音なので、（音楽に）乗るとかもないし、試写会でも観ている方は皆さん頭が動かなかったです。そして最後にリズムが入ることで、観客は現実に戻される。作品が描いた悲惨さを伝えつつも、ちゃんと観客を元に戻してあげるための用意をしているんじゃないかなと想像しました。

――その他に、今作の音の体感ポイントや、特に注目されているシーンはありますか？

河東：もちろん、戦車であったり、戦闘シーンでは実弾の音が採用されているのではないか、というような部分など、ピンポイントではあるんです。でもこの作品は、それだけを見せる映画ではないと感じました。時系列や構成をひとつひとつ追って、自分なりに解析してみると、全体が非常に緻密に設計されているように思います。

上映時間についても、戦争映画は3時間近い作品も多いので、95分で収めたのか、と驚いたんです。ただ、劇中の彼らが体験した時間は、夜のシーンなど一部95分に収まらないはずで、その時間のズレも含めて意図的に構成されているように感じました。劇中で時間が示されるのは、「あと10分で到着する」といった場面だけですよね。あの時間の感覚も、観客の感覚を作品の世界から現実へ戻すための設計の1つなのかなと感じました。

――最近は映画館離れが進んでいると言われていますが、劇場で映画を観ることの1番の魅力は何だと思いますか？

河東：もともと映画がそんなに好きじゃなかったとか言いましたけど、それでも、映画を観に行くという行為そのものが「一つのイベント」であると思っています。もしこの記事を読んでくださった皆さんが、私の話をきっかけに映画を観に行く機会…イベントが増えるのであれば、同じ作品をいろんなフォーマットやいろんな映画館で観てみるのもいいと思います。「あ、同じだな」「いや、全然違うな」と感じること自体が、その人の人生を豊かにしてくれるはずです。

日常生活の中でのコンテンツ鑑賞って、自分がいつも使っているデバイスで完結しますよね。他の人の意見は関係なくて、「自分はこれでいい」と判断できる。途中で観るのも聴くのも止められる。でも、映画館は違う。いろんな思いを持った人たちが同じ空間に集まって、同じ作品を共有する。「よかったね」と言う人もいれば、「自分はそこまででもなかったな」という人もいる。あるいは「早くトイレ行きたい」と思っている人もいる。でも映画館では自分の意思で上映を一時停止できない。それも全部ひっくるめて映画館に行くというイベントなんですよね。

お腹が鳴りそうで、「ヤバい、今は鳴らないでくれ…」と祈りながら観ることだってある（笑）。緊迫したシーンでそんなことを気にしている自分も含めて、全部がその人にとっての思い出になる。そういう意味で、映画館で映画を観るという体験は、本当に“全部込み”なんだと思います。

『ウォーフェア 戦地最前線』は、TOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開中。

