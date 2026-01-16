¥¿¥Ã¥«¡¼ÁèÃ¥Àï¤òÊ¬¤±¤¿15²¯±ß¡¡¡ÈÍ¥Àª¡É¥á¥Ã¥Ä¤È¥É·³¤Î°ã¤¤¡Ä¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ë¼¡¤°¡×¤Î°ÕÌ£
¥¿¥Ã¥«¡¼ÁèÃ¥Àï¤Ï¥á¥Ã¥Ä¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬Í¥Àª¤È¤â¡Ä
¡¡µÞÅ¾Ä¾²¼¤Î³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥«¥Ö¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¤È¹ç°Õ¤·¤¿¤È15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢ÊÆÊüÁ÷¶É¡ÖESPN¡×¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥µ¥óµ¼Ô¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£4Ç¯2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó381²¯±ß¡Ë¤Î¥á¥¬¥Ç¥£¡¼¥ë¡£¤³¤³¿ôÆü¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤ä¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬Í¥Àª¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿Ãæ¡¢·è¤á¼ê¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¥¢¥¹¥È¥í¥º»þÂå¤Î2023Ç¯¤ËÂÇÅÀ²¦¤È¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£¥«¥Ö¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ºòµ¨¤Ï¸Î¾ã¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é136»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.266¡¢22ËÜÎÝÂÇ73ÂÇÅÀ¡¢25ÅðÎÝ¡¢OPS.841¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÊÆ°ÜÀÒÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖMLB¥È¥ì¡¼¥É¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤Ë¤è¤ëFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÏÁ´ÂÎ1°Ì¡£Í½ÁÛ·ÀÌó¤Ï11Ç¯4²¯¥É¥ë¡ÊÌó626²¯±ß¡Ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¿¥Ã¥«¡¼¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÏÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¥á¥Ã¥Ä¤È¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬ÀÜ¿¨¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤âÁèÃ¥Àï¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¾ðÊó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î¾¯¿ô¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥ß¥ó¥³¡¼¥ó»á¤¬¡Ö´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¥á¥Ã¥Ä¤Ï¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤ËÇ¯Ê¿¶Ñ5000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó79²¯2900Ëü±ß¡Ë¤òÄó¼¨¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£Ã»´ü¡õ¹â³Û¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Î¥á¥Ã¥Ä¤ÈÄ¹´ü·ÀÌó¤òÄó¼¨¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤ÎÁè¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬·èÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆÃæ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥µ¥¤¥È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥Ç¥Ã¥É¡×¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Þ¥ì¡¼µ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢4Ç¯2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó381²¯±ß¡Ë¤ÎÃ»´ü·ÀÌó¤Ç¡¢2Ç¯ÌÜ¤Î2027Ç¯¥ª¥Õ¤È3Ç¯ÌÜ¤Î2028Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ç¯Ê¿¶Ñ¤Ç¤ÏÇ¯Êð6000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó95²¯1400Ëü±ß¡Ë¡£ÊÆÁ´¹ñ»æ¡ÖUSA¥È¥¥¥Ç¥¤¡×¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ëµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢10Ç¯7²¯¥É¥ë¡ÊÆ±»þ1014²¯±ß¡Ë¤ÇÇ¯Ê¿¶Ñ7000Ëü¥É¥ë¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ë¼¡¤°ÎòÂå2°Ì¤Î¶â³Û¤À¤Ã¤¿¡£Â¾¤Îµ¼Ô¤â¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î·ÀÌó¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¡Öbehind Ohtani¡Ê¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ë¼¡¤°¡Ë¡×¤³¤È¤¬¼¡¡¹¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤ÎÇ¯Ê¿¶Ñ5000Ëü¥É¥ë¤È¤¤¤¦·ÀÌó¤â¡¢ÂçÃ«¤È¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¤·¤«¤¤¤Ê¤¤ÎÎ°è¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·6000Ëü¥É¥ë°Ê¾å¤ÏÂçÃ«¤À¤±¡£1000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó15²¯8000Ëü±ß¡Ë¤Îº¹¤¬¡¢·èÃÇ¤òÊ¬¤±¤¿²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë