À®¿ÍÃË½÷¤ÎÅê»ñ·Ð¸³Î¨¤Ï4³äÄ¶¡¢Åê»ñ°Õ¸þ¤¬ºÇ¤â¹â¤¤Ç¯Âå¤Ï? - LINE¥ê¥µ¡¼¥Á3100¿ÍÄ´ºº
LINE¥ä¥Õ¡¼¤¬±¿±Ä¤¹¤ëLINE¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ï1·î15Æü¡¢Åê»ñ·Ð¸³¤äÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿»þ´ü¡¢º£¸å¤ÎÅê»ñ°Õ¸þ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯12·î1Æü¡Á12·î2Æü¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î15ºÐ¡Á69ºÐ¤ÎÃË½÷3152Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡ûÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿»þ´ü¤Ï?
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Åê»ñ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë? ºÇ½é¤Ë»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Äº¢?
18ºÐ°Ê¾å¤ÎÀ®¿ÍÃË½÷¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅê»ñ·Ð¸³¤äºÇ½é¤ËÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿»þ´ü¤òÊ¹¤¤¤¿¡£Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢Åê»ñ·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï4³ä¶¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢30Âå¤¬ºÇ¤â¹â¤¯5³ä¶¯¡¢ÆÃ¤Ë30ÂåÃËÀ¤Ç¤Ï6³äÂæÈ¾¤Ð¤Î¹â¤µ¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢40¡Á60Âå¤â4³äÂæÈ¾¤Ð¤Î¹â¤¤³ä¹ç¤À¤Ã¤¿¡£
Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²óÅú¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯(2025Ç¯)¡×¤¬7%¡¢¡ÖºòÇ¯(2024Ç¯)¡×¤¬4%¡¢¡Ö2022Ç¯¡Á2023Ç¯(2¡Á3Ç¯Á°)¡×¤¬7%¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö3Ç¯°ÊÆâ¤Ë»Ï¤á¤¿¡×¿Í¤Ï2³ä¼å¤À¤Ã¤¿¡£
Ç¯ÂåÊÌ¤Î·¹¸þ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢20Âå¤Ç¤Ï¡Ö3Ç¯°ÊÆâ¤Ë»Ï¤á¤¿¡×¿Í¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤á¡¢60Âå¤Ç¤ÏÄ¹´üÅª¤ÊÅê»ñ·Ð¸³¼Ô¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Åê»ñ·Ð¸³¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿30Âå¤Ç¤Ï¡¢¡Ö2020Ç¯¡Á2021Ç¯(4¡Á5Ç¯Á°)¡×¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¤À¤Ã¤¿¡£
¡ûº£¸å¤ÎÅê»ñ°Õ¸þ
º£¸å(¤â)¡¢Åê»ñ¤ò¤·¤¿¤¤?
Â³¤¤¤Æ¡¢15ºÐ°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤Ëº£¸å(¤â)Åê»ñ¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¼¤Ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤¬Ìó3³ä¤ÇºÇ¤â¹â¤¤³ä¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¼¤Ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤ä¤ä¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×·×¤Ï¡¢5³ä¶¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×·×¤Ï2³äÂæÈ¾¤Ð¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£
Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×·×¤Ï30Âå¤Þ¤ÇÇ¯Âå¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢30Âå¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë40Âå°Ê¹ß¤Ï½ù¡¹¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¼¤Ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤Î³ä¹ç¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Î·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£Åê»ñ·Ð¸³Î¨¤¬¹â¤«¤Ã¤¿30Âå¤Ç¤Ï¡¢Åê»ñ¤ò¤·¤¿¤¤¡¢Â³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤âÁ´Ç¯Âå¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥é¥Õ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÃË½÷ÊÌ¤Ç¤Ï¡Ö¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×·×¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬5³äÂæÈ¾¤Ð¡¢½÷À¤¬4³äÂæ¸åÈ¾¤È¤Ê¤ê¡¢ÃËÀ¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢20¡Á40ÂåÃËÀ¤Ç¤Ï¡Ö¤¼¤Ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¯¡¢4³ä¼å¡Á5³ä¼å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
