¼«Ì±¤ÎÌóÂ«°ãÈ¿¡¢Î©Ì±¡¦¸øÌÀ¤Î¹çÎ®¤â¡ÖÀ¯ºö¤è¤êÀ¯¶É¡×¡¡¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦¸ÅÀî¸µµ×ÂåÉ½Âå¹Ô¤¬ÅÜ¤ê¤Î¥Ö¥í¥°
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¸ÅÀî¸µµ×ÂåÉ½Âå¹Ô¤Ï2026Ç¯1·î16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢²ò»¶ÁíÁªµó¤Ø¤ÎÆ°¤¤Ê¤É¤ò¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£
Í½»»°Æ¤ò¡ÖÇ¯ÅÙÆâ¤ÎÁá´ü¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤ë¡×¤ÎÊ¸¸À¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ë
25Ç¯¤ËÆ±ÅÞ¤È¼«Ì±ÅÞ¤Î´Ö¤Ç¡¢¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Î°ú¾å¤²¤Ê¤É26Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµ¹àÌÜ¤ò¹ç°Õ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¡Ö´±Å¡¤Î¶¯¤¤°Õ¸þ¡×¤ÇÀÇÀ©²þÀµË¡°Æ¤äÍ½»»°Æ¤ò¡ÖÇ¯ÅÙÆâ¤ÎÁá´ü¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤òÆþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÊ¸¸À¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÌîÅÞ¤È¤·¤ÆÁêÅö¤Ê¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Ì±¤«¤é¡Ö¤³¤ÎÊ¸¸À¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¤Ð¹ç°Õ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡×À¯ºö¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¤Ð¤È¡¢ÈãÈ½¤ò³Ð¸ç¤Î¾å¤Ç¤³¤ÎÊ¸¸À¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎÍ½»»°ÆÇ¯ÅÙÆâÀ®Î©¤òÊü¤êÅê¤²¤Æ²ò»¶ÁíÁªµó¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤È¤Ï¡¢¿È¾¡¼ê¤Ê¡Ö¼«¸ÊÅÔ¹ç²ò»¶¡×¤È¤Î¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤ÈÃÇºá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÖ¤¹Åá¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Î¹çÎ®¤Ë¤â¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¡¢¼«Ì±¤ÎÌóÂ«°ãÈ¿¡¢Î©Ì±¡¦¸øÌÀ¤Î¹çÎ®¤â¡ÖÀ¯ºö¤è¤êÀ¯¶É¡×¤Î¸Å¤¤À¯¼£¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¥ê¥µ¡¼¥ÁÈÉ¡Ë