¡ÚÂ®Êó¡Û·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤È·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¡¡½÷À¤¬½ÅÂÎ¤«¡¡²¬»³¡¦¾¡±ûÄ®
Èþºî·Ù»¡½ð
¡¡²¬»³¸©¾¡±ûÄ®¤Ç¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤È·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬½ÅÂÎ¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢16Æü¸áÁ°11»þ20Ê¬¤´¤í¡¢²¬»³¸©¾¡±ûÄ®¿¢·îËÌ¤Î¸©Æ»¤Ç¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤È·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿60Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À¤¬½ÅÂÎ¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿30Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤±¤¬¤Î¾õ¶·¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿80Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤Î¤±¤¬¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£