ÇòÀÐÀ»¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ù¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£½éÄ©Àï¡ª¡¡1.23ÊüÁ÷
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÇòÀÐÀ»¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ê¥¯¥í¥¹¡Ë¡Ù¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤¬1·î23Æü24»þ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ÇòÀÐ¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£ÇòÀÐ¤¬¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï½é¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇòÀÐÀ»¡¢¡È½ãÇò¥Ó¥¸¥å¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¦¤Ã¤È¤ê¡Ö¤Ê¤ó¤ÀÅ·»È¤«¡×¡ÖÈþ¤Î¶ËÃ×¡×
¡¡Ëè½µ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¬½µÂØ¤ê¤ÇÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¶âÍËÆü¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ù¡£
¡¡23ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëÇòÀÐÀ»¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¥¼¥¯¥·¥£¡×12ÂåÌÜ¤ÎCM¥¬¡¼¥ë¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤ÉCM¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÃçÌîÂÀ²ì±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌ¼¡¦Ä¾¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÇòÀÐÀ»¤ÎÁÇ´é¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¼Â»ÜÍ½Äê¡£¾ÜºÙ¤ÏÈÖÁÈ¸ø¼°X¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÇòÀÐ¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ò¤·¤µ¤È¶ÛÄ¥¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¼Ìë¤ËÍ§Ã£¤È¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ç¤ªÃý¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ºÕ¤±¤¿¶õµ¤´¶¤Ç¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¡£¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°ì¿Í¤Ç¾å¼ê¤ËÏÃ¤»¤ë¤«¤Ï¤Þ¤ÀÉÔ°Â¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªÊØ¤ê¤Ç¤ªÎÏÅº¤¨¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢µï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¡ØÇòÀÐÀ»¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ù¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ë¤Æ1·î23Æü24»þÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇòÀÐÀ»¡¢¡È½ãÇò¥Ó¥¸¥å¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¦¤Ã¤È¤ê¡Ö¤Ê¤ó¤ÀÅ·»È¤«¡×¡ÖÈþ¤Î¶ËÃ×¡×
¡¡Ëè½µ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¬½µÂØ¤ê¤ÇÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¶âÍËÆü¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ù¡£
¡¡23ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëÇòÀÐÀ»¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¥¼¥¯¥·¥£¡×12ÂåÌÜ¤ÎCM¥¬¡¼¥ë¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤ÉCM¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÃçÌîÂÀ²ì±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌ¼¡¦Ä¾¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇòÀÐ¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ò¤·¤µ¤È¶ÛÄ¥¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¼Ìë¤ËÍ§Ã£¤È¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ç¤ªÃý¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ºÕ¤±¤¿¶õµ¤´¶¤Ç¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¡£¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°ì¿Í¤Ç¾å¼ê¤ËÏÃ¤»¤ë¤«¤Ï¤Þ¤ÀÉÔ°Â¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªÊØ¤ê¤Ç¤ªÎÏÅº¤¨¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢µï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¡ØÇòÀÐÀ»¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ù¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ë¤Æ1·î23Æü24»þÊüÁ÷¡£