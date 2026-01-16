·¦ÄÍÍÎ²ð¥¤¥ó¥¹¥¿¤ËµÜÂô¤ê¤¨¡õ¿¹ÅÄ¹äÉ×ºÊ¤¬ÅÐ¾ì
¡¡ÇÐÍ¥¤Î·¦ÄÍÍÎ²ð¤¬15Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢µÜÂô¤ê¤¨¡¢¿¹ÅÄ¹äÉ×ºÊ¤é¤È¥´¥ë¥Õ¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤òËþµÊ¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·¦ÄÍÍÎ²ð¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¤ÎÄ¶¹ë²Ú¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡·¦ÄÍ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï·¦ÄÍ¤ÎÎÙ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¿¹ÅÄ¡õµÜÂôÉ×ºÊ¤ÈÀ¤³¦Åª¥ì¥²¥¨¥µ¥¦¥ó¥É¡ÖMIGHTY CROWN¡×¥á¥ó¥Ð¡¼SAMI-T¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡Ö¿¹ÅÄ¹ä¡õµÜÂô¤ê¤¨É×ºÊ meets Sami-T¡×¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£·¦ÄÍÍÎ²ð¡Ê¤¯¤Ü¤Å¤« ¤è¤¦¤¹¤±¡Ë
1979Ç¯5·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£2000Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÃÓÂÞ¥¦¥¨¥¹¥È¥²¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢ÍâÇ¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØGO¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤áÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ÈºÇÍ¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¡£°Ê¹ß¤â¡Ø¥Ø¥ë¥¿¡¼¥¹¥±¥ë¥¿¡¼¡Ù¡¢¡ØÄÀÌÛ -¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹-¡Ù¡¢¡Ø¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£ÒÄLINEÌ¾µÁ¤Ç¥ì¥²¥¨DeeJay¡¢¶õ¿åÌ¾µÁ¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥Ç¥ª´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö·¦ÄÍÍÎ²ð¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷yosuke_kubozuka¡Ë
