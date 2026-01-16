¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ·èÄê¡ªALL JAPAN HIPHOP DANCE CHAMPIONSHIP 2026
¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¡¢2026Ç¯4·î12Æü(Æü)¤Ë¡Ö¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ Âç¥Û¡¼¥ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ØALL JAPAN HIPHOP DANCE CHAMPIONSHIP 2026¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥À¥ó¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿¡¢ÆüËÜÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤Î¾ÜºÙ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
ALL JAPAN HIPHOP DANCE CHAMPIONSHIP 2026
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯4·î12Æü(Æü)
»þ´Ö¡§14:30 ³«±éÍ½Äê
²ñ¾ì¡§¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ Âç¥Û¡¼¥ë
½êºßÃÏ¡§¢©336-0024 ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÆî¶èº¬´ß1ÃúÌÜ7-1
¥Á¥±¥Ã¥È¡§Á´ÀÊ»ØÄê 4,500±ß¡Ê¹â¹»À¸°Ê²¼¡¿¼Ö°Ø»ÒÀÊ 3,500±ß¡Ë
¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó
À¤³¦50¥«¹ñ°Ê¾å¡¢Ìó60,000¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥À¥ó¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖHIP HOP INTERNATIONAL(HHI)¡×¡£
¤½¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤È¤Ê¤ë¡ØALL JAPAN HIPHOP DANCE CHAMPIONSHIP 2026¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢2026Ç¯8·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦Âç²ñ¡ÖWORLD HIP HOP DANCE CHAMPIONSHIP 2026¡×¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¤«¤±¤¿½ÅÍ×¤ÊÂç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÁ´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤ë¥À¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¤¬¡¢À¤³¦¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÇ®¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£
¸øÀµ¤Ê¿³ºº¤ÈÀ¤³¦´ð½à¤Î´Ä¶
¤³¤ÎÂç²ñ¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦´ð½à¤Î¡Ö¥À¥ó¥¹ÊÐº¹ÃÍ¡×¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«ËÜÉô¤¬Äê¤á¤ë¸·¤·¤¤¹Ö½¬¤È»î¸³¤òÄÌ²á¤·¡¢»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¸øÇ§¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î¤ß¤¬¿³ºº¤òÃ´Åö¡£
À¤³¦´ð½à¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¸øÀµ¤«¤ÄÌÀ³Î¤Ê¿³ºº¤Ë¤è¤ê¡¢¸øÊ¿¤ÊÆÀÅÀ¤¬»»½Ð¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¤Î¥À¥ó¥¹Âç²ñ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹´Ä¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç²ñÆÈ¼«¤Î¸·Ì©¤Ê¥ë¡¼¥ë¤âÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¥µ»¤È¤·¤Æ¤Î¥À¥ó¥¹¤òÄÉµá¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Éý¹¤¤ÉôÌçÀßÄê¤È»²²Ã»ñ³Ê
¡ØALL JAPAN HIPHOP DANCE CHAMPIONSHIP 2026¡Ù¤Ï¡¢¥×¥í¡¦¥¢¥ÞÌä¤ï¤ºÃ¯¤Ç¤âÄ©Àï¤Ç¤¤ëÌç¸Í¤Î¹¤¤Âç²ñ¤Ç¤¹¡£
Ç¯Îð¤ä¿Í¿ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÙ¤«¤¯ÉôÌç¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÇÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Â»ÜÉôÌç¡Û
¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢ÉôÌç¡Ê5¡Á9Ì¾¡¢12ºÐ°Ê²¼¡Ë
¡¦¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡¼ÉôÌç¡Ê5¡Á9Ì¾¡¢13¡Á17ºÐ¡Ë
¡¦°ìÈÌÉôÌç¡Ê5¡Á9Ì¾¡¢18ºÐ°Ê¾å¡Ë
¡¦¥ß¥Ë¥¯¥ë¡¼ÉôÌç¡Ê3¡Á4Ì¾¡¢Ç¯ÎðÀ©¸Â¤Ê¤·¡Ë
¡¦JV¥á¥¬¥¯¥ë¡¼ÉôÌç¡Ê10¡Á40Ì¾¡¢17ºÐ°Ê²¼¡Ë
¡¦¥á¥¬¥¯¥ë¡¼ÉôÌç¡Ê10¡Á40Ì¾¡¢Ç¯ÎðÀ©¸Â¤Ê¤·¡Ë
¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿OVER40ÉôÌç¤äÂç³ØÀ¸ÉôÌç¤Ê¤É¤Ï¡Ö°ìÈÌÉôÌç¡×Åù¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¡¢¤è¤êÇ®¤¤Àï¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Âç²ñ¤Ø¤ÎÅÐÎµÌç
Âç²ñ¤ÇÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Âç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝÅª¤ÊÉñÂæ¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÌ´¤Î¤¢¤ëÂç²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢²áµî¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¥À¥ó¥µ¡¼¤¬À¤³¦¤Çµ±¤«¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ·òÁ´¤Ê¹ñºÝ´¶³Ð¤È¼Ò²ñÀ¤ò°éÀ®¤·¡¢¥À¥ó¥¹Ê¸²½¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤¹ËÜÂç²ñ¡£
¥¨¥ó¥È¥ê¡¼´ü´Ö¤Ï2025Ç¯12·î1Æü¤«¤é2026Ç¯2·î28Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥À¥ó¥¹¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ØALL JAPAN HIPHOP DANCE CHAMPIONSHIP 2026¡Ù¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ·èÄê¡ªALL JAPAN HIPHOP DANCE CHAMPIONSHIP 2026 appeared first on Dtimes.