¥¥à¡¦¥½¥ó¥Û¡ß¥³¡¦¥æ¥ó¥¸¥ç¥ó¤¬¸ì¤ë¡È¸ÀÍÕ¤òÄ¶¤¨¤ëÎø¡É¡¡Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡ØÎø¤ÎÄÌÌõ¡¢¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡ÙÇÛ¿®³«»Ï
¡¡Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤ÇËÜÆü¡Ê1·î16Æü¡Ë¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ë¿·ºî¡ØÎø¤ÎÄÌÌõ¡¢¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¡£¡È¥í¥Þ¥ó¥¹¿¦¿Í¡É¤È¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤ò»ý¤Ä¿Íµ¤µÓËÜ²È¡¦¥Û¥ó»ÐËå¤¬Netflix¤Ç½é¤á¤Æ¼ê¤¬¤±¤¿¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡ØÎø¤ÎÄÌÌõ¡¢¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¥à¡¦¥½¥ó¥Û±é¤¸¤ëÂ¿¸À¸ìÄÌÌõ»Î¥Á¥å¡¦¥Û¥¸¥ó¤¬¡¢¥³¡¦¥æ¥ó¥¸¥ç¥ó±é¤¸¤ëÀ¤³¦Åª¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤ÎÇÐÍ¥¥Á¥ã¡¦¥à¥Ò¤ÎÀìÂ°ÄÌÌõ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡£ÎäÀÅÄÀÃå¤Ê¥Û¥¸¥ó¤È¡¢·¿¤Ë¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤òÊü¤Ä¥à¥Ò¤È¤¤¤¦ÂÐ¾ÈÅª¤Ê2¿Í¤¬¡¢¸À¸ì¤âÊ¸²½¤â°Û¤Ê¤ë´Ä¶¤ÎÃæ¤Çµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ò¡¢·Ú¤ä¤«¤«¤ÄÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢±Ñ¸ì¡¢ÆüËÜ¸ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ê¤É¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ë¥Þ¥ë¥Á¥ê¥ó¥¬¥ëÄÌÌõ»Î¡¦¥Á¥å¡¦¥Û¥¸¥óÌò¤ò±é¤¸¤¿¥¥à¡¦¥½¥ó¥Û¤È¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¥Á¥ã¡¦¥à¥ÒÌò¤ò±é¤¸¤¿¥³¡¦¥æ¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½ËÜºî¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌòºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¥à¡¦¥½¥ó¥Û¡Û¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»ä¤ÎÆüËÜ¸ì¤¬¾¯¤·Â¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Û¥¸¥ó¤È¤·¤ÆºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤«²¹¤«¤¤ÌÜ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ú¥³¡¦¥æ¥ó¥¸¥ç¥ó¡Û»ä¤¬±é¤¸¤¿¥à¥Ò¤Ï¡¢ÌµÌ¾¤Î»þÂå¤¬Ä¹¤¯¡¢ÆÍÁ³ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½¼Â¤Ë¤Þ¤ÀÅ¬±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾õ¶·¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹¬¤»¤Ç¡¢¡Ö½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ä¶²ÉÝ¤òÆ±»þ¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ÁêÈ¿¤¹¤ë´¶¾ð¤ò¡¢ÃúÇ«¤ËÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¿·¤·¤µ¡É¤ä¡¢Â¾ºîÉÊ¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¡©
¡Ú¥³¡¦¥æ¥ó¥¸¥ç¥ó¡ÛÂ¾¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¡¢³¤³°3¥ö¹ñ¡Ê´Ú¹ñ¤Î¤Û¤«¤ËÆüËÜ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥«¥Ê¥À¡Ë¤Ç»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÅÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¥í¥±¤ò¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3¥ö¹ñ¤ò½ä¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¹ÃÈå¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò»£¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¥à¡¦¥½¥ó¥Û¡Û¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢Æ¸ÏÃ¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¤È³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃË½÷2¿Í¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÆüËÜ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ñ¤ÎºÇ¤âÈþ¤·¤¤É÷·Ê¤äÊ·°Ïµ¤¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£»ë³ÐÅª¤Ë¤âË°¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤ÈÁÇËÑ¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ã¤¿Êª¸ì¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£2¿Í¤ÎÎø°¦ÌÏÍÍ¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥É¥é¥Þ°Ê¾å¤ËÈþ¤·¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¿ÍÀ¸¤ÎÊÑ²½¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤Ø¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¥à¡¦¥½¥ó¥Û¡Û¡Ö¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤è¤¯¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤Ï¼Â¤Ï¤È¤Æ¤â¾®¤µ¤Ê¤â¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸À¸ì¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³§¤µ¤ó¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊÉ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¾®¤µ¤Ê¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤ò¹îÉþ¤·¤ÆÂÑ¤¨È´¤±¤Ð¡¢´ê¤¤¤Ï¤«¤Ê¤¦¤Ï¤º¤Ç¤¹¤·¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë»ö¤¬±¿¤Ö¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤ò¾¯¤·¤Ç¤â²¡¤»¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥³¡¦¥æ¥ó¥¸¥ç¥ó¡Û¥É¥é¥Þ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬±ß³ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬º£¤É¤ó¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤Á¡¢¤É¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡¢²¿¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¤è¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤È¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤«¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë»þ¤Ï¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢²¿¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤«¤òÍý²ò¤·¤ÆÉ½¸½¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤¿¾å¤Ç¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
