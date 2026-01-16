¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥ª¡¼¥é¤Ç¡È»²¾å¡É¡¡¤¤ç¤¦¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎÆü¡×ÆÍÁ³¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¡Á¡×
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¡È¸ø¼°SNS¡É¡ÖEXPO2025 ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡Ú¸ø¼°¡Û¡×¤¬16Æü¡¢¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥ª¡¼¥é¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö»²¾å¡ª¡×¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥ª¡¼¥é¤ò¤Þ¤È¤¦¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯
¡¡16Æü¤¬¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎÆü¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤«¤é¤á¤Æ¡¢¡Ö¥É¥ó¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ú²Ì²»¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡È¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯»²¾å¡×¤È¥«¥Ã¥³¤è¤¯¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¾ðÊó¤ä¾¦ÉÊ¡¢¥¹¥È¥¢¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®Ãæ¡ª¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ï
¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ÎURL¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£¤Ê¤ª¡Ö2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡×¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÅ¸³«Ãæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¿´î¡£¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Ý¡¼¥Á¡¢¤Ì¤¤»ý¤Ã¤Æ¥é¥ó¥Á¤ËÍè¤Æ¤ë¤è¡×¡Ö¤«¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤ÎÇÆµ¤¤Ï°ìÂÎ¡Ä¡×¡Ö¥ß¥ã¥¯¤µ¤Þ¤¡¡¼¡¼¡¼¤Ã¥Õ¥¡¥ó¥ß³«ºÅ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡Ä!?¡×¡Ö¥ß¥ã¥¯¤Á¤ã¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¡Á¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ë¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ï¤ªÈè¤ìµ¤Ì£¤ÎÆüËÜ¤òµß¤¦¤Ù¤¯¸½¤ì¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í »ä¤¿¤Á¤ËËèÆü¾Ð´é¤È´õË¾¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
