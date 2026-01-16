»³Î¤Î¼ÂÀ¡¡¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÎø°¦´Ñ¤Ë¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥ë¥Õ¥£¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡¡¡ÖÎø¿Í¤Ï¤µ¤ß¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡×»³Î¤Î¼ÂÀ¡Ê48¡Ë¤¬15Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡×(ÌÚÍË¿¼Ìë0¡¦45¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥ë¥Õ¥£¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¤ÏÉü±ï¤«¤é¤ÎÎ©¤ÁÄ¾¤ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÅ¸³«¡£¥²¥¹¥È¤Î¡ÖHey! Say! JUMP¡×°ËÌîÈø·Å¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤ËÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ°ËÌîÈø¤¬¼«¿®¤ÎÎø°¦´Ñ¤ò¡ÖÍ§Ã£¤È¤«¥°¥ë¡¼¥×¤È¤«¡Ä¼ºÎø¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¦¡£¤Þ¤ï¤ê¤ËÎÉ¤¤Ãç´Ö¤¬Â¿¤¤¤«¤é½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢»³Î¤¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤Î¡©¤³¤Î¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥ë¥Õ¥£¤Ï¤µ¤Ã¤¤«¤é¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£
¡¡ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¥²¥¹¥È¤Î¼ãÄÐÀé²Æ¤â¡ÖÃç´Ö1°Ì¤Ç¤·¤ç¡©¤À¤«¤éÎø¿Í¤Ï¤µ¤ß¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤È»ýÏÀ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£