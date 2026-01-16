ChatGPT¤ÇÇ¯»Ï¤Ë¡ÖÌÜÉ¸ÀßÄê¡×46¡óÁý¡¢¹ñÆâÍøÍÑÆ°¸þ¤ò¸ø³«
¡¡OpenAI¤Ï¡¢1·îÂè1½µ¤ËÆüËÜ¤Î¥æー¥¶ー¤¬ChatGPT¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÆâÍÆ¤ÎÊ¬ÀÏ¥Çー¥¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖÌÜÉ¸ÀßÄê¡¦¥³ー¥Á¥ó¥°¡×¤ä¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¦±¿Æ°¡×¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¡¢¥×¥í¥ó¥×¥È¿ô¤¬12·î¤«¤éÁý²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ÌÜÉ¸ÀßÄê¤ä¥³ー¥Á¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥í¥ó¥×¥È¿ô¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤ÎÂè1½µ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ46¡óÁý²Ã¡£´ØÏ¢¤¹¤ë¼ÁÌä¤ò¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¥æー¥¶ー¿ô¤Ï850Ëü·ï°Ê¾å¤ËÃ£¤·¡¢12·îÁ´ÂÎ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ51¡óÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ò¹¯¡¦¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¼ÁÌä¤ÎÁí¿ô¤Ï¡¢Ìó1900Ëü·ï¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¦±¿Æ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥í¥ó¥×¥È¿ô¤Ï12·îÂè1½µÈæ¤Ç13¡óÁý²Ã¤·¡¢610Ëü·ï°Ê¾å¤Î¼ÁÌä¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£