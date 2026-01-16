Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÊ¡»ãÈòÆñ½ê¤Ç¡È²Í¶õ¤Î¿Í·ïÈñ¡É·×¾å¤« Ê¡»ãË¡¿Í¤Î¸µÍý»öÄ¹¤òº¾µ½ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ò¼õ¤±¤Æ³«Àß¤µ¤ì¤¿Ê¡»ãÈòÆñ½ê¤Ç¡¢²Í¶õ¤Î¿Í·ïÈñ¤òÉÔÀµ¤ËÀÁµá¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¤ÎÍý»öÄ¹¤À¤Ã¤¿57ºÐ¤ÎÃË¤òº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢±©ºð»ÔÎ©³«Ä®¤ÎÃÄÂÎ¿¦°÷¤Ç¡¢ÎØÅç»Ô¤Î¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¡Ö¹°ÏÂ²ñ¡×¤Î57ºÐ¤Î¸µÍý»öÄ¹¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÈ¯À¸¸å¤Î2024Ç¯1·î¤«¤é3·î¤Ë¤«¤±¤Æ¹°ÏÂ²ñ¤¬±©ºð»ÔÆâ¤ÎÊ¡»ã»ÜÀß¡ÖÃÏ°è»Ù¤¨°¦¶æ³ÚÉôÂ¼Í§¡×¤Ë³«Àß¤·¤¿Ê¡»ãÈòÆñ½ê¤Ç¡¢¿¦°÷¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤«¤±¤Æ¤¦¤½¤ÎÀÁµá½ñ¤ò±©ºð»Ô¤ËÄó½Ð¤·¡¢¸½¶âÌó210Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯9·î¡¢±©ºð»Ô¤¬·º»ö¹ðÁÊ¤·¡¢·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹°ÏÂ²ñ¤Ë¤ÏÌë¶Ð¼Ô¤ÎµëÍ¿¤ä½ÉÄ¾¼êÅö¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÌó1560Ëü±ß¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿Ç§¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
