¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢£³·î¤ÎÂè£¶²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼£±£±¿Í¤òÄÉ²ÃÈ¯É½¤·¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡££±£·Ç¯£×£Â£Ã°ÊÍè¡¢£¹Ç¯¤Ö¤ê¤Î»øÆþ¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼£±Ç¯ÌÜ¤ò£±£°¾¡£±£°ÇÔ¤Ç½ª¤¨¡¢£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸½»þÅÀ¤Ç½êÂ°Àè¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿ûÌî¡£¿·¤¿¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼£²Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¸þ¤±¤Æ£×£Â£Ã¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤Ä´À°¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦·è°Õ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í»þÂå¤Ë¤ÏÆ±Î½¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢¿ûÌî¤ò¾·½¸¤·¤¿°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜ¿Í¤È¤è¤¯ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤â¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤â¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤âÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡£ËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡Ø¹Ô¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¡¢½êÂ°Àè¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÈ¯É½¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¸þ¤³¤¦¤Ç£±Ç¯¤ä¤Ã¤Æ·ë²Ì¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç½½Ê¬¡¢´üÂÔ¤¹¤ëÅêµå¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡£¸þ¤³¤¦¡Ê£Í£Ì£Â¡Ë¤ÇÆÀ¤¿£±Ç¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤¤¤¤¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¤³¤³¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤Ã¤Á¤êÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ø½çÄ´¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÄº¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç¤Ï£Î£Ð£Â¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¡ÊÅêµå»þ´ÖÀ©¸Â¡Ë¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¡Ê¥µ¥¤¥óÅÁÃ£µ¡´ï¡Ë¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¸þ¤³¤¦¡Ê£Í£Ì£Â¡Ë¤Î¥ë¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢£±Ç¯¤Ç¤â¤ä¤Ã¤¿¿Í¤ÎÊý¤¬ÍÍø¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿ûÌî¤Ï¡¢ºòÇ¯£±£±·î¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¸Æ¤Ó¤¬¤«¤«¤ì¤ÐÁ´ÎÏ¤Ç¡£ËÍ¤â¡Ê£×£Â£Ã¤Ï¡Ë¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤«¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼£±Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤ÏÆüËÜ¿Í¥ë¡¼¥¡¼£±£°¿ÍÌÜ¤Î£²¥±¥¿¾¡Íø¤òÃ£À®¡££³£°»î¹ç¤Ç£±£°¾¡£±£°ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£¶£´¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£µð¿Í»þÂå¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿£±£·Ç¯£×£Â£Ã¤Ç¤Ï¡¢£³»î¹ç¤Ç£°¾¡£°ÇÔ¡¢£±£´²ó£±¡¿£³¤òÅê¤²¤ÆËÉ¸æÎ¨£³¡¦£±£´¡££²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï°ìÅÙ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç¼Âà¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¢¡£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ê¡ú¤Ïº£²óÈ¯É½¤ÎÁª¼ê¡Ë
¡ÚÅê¼ê¡á£±£°¡Û
£±¡¡¾¾°æ¡¡Íµ¼ù¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë
£±£´¡¡°ËÆ£¡¡Âç³¤¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë
£±£µ¡¡Âç¡¡¡¡¡¡Àª¡Êµð¿Í¡Ë
£±£¶¡¡ÂçÃ«¡¡æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë
£±£·¡¡µÆÃÓ¡¡ÍºÀ±¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
£±£¹¡¡¡ú¿ûÌî¡¡ÃÒÇ·¡Ê¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º£Æ£Á¡Ë
£²£¶¡¡¼ï»Ô¡¡ÆÆÚö¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë
£¶£±¡¡Ê¿ÎÉ¡¡³¤ÇÏ¡ÊÀ¾Éð¡Ë
£¶£¶¡¡¡ú¾¾ËÜ¡¡Íµ¼ù¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£¶£¹¡¡ÀÐ°æ¡¡ÂçÃÒ¡Êºå¿À¡Ë
¡ÚÊá¼ê¡á£²¡Û
£´¡¡¡ú¼ã·î¡¡·òÌð¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë
£±£²¡¡¡úºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Êºå¿À¡Ë
¡ÚÆâÌî¼ê¡á£´¡Û
£²¡¡¡úËÒ¡¡¡¡½¨¸ç¡Ê£Ä£å£Î£Á¡Ë
£µ¡¡¡úËÒ¸¶¡¡ÂçÀ®¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£¶¡¡¡ú¸»ÅÄ¡¡ÁÔÎ¼¡ÊÀ¾Éð¡Ë
£·¡¡¡úº´Æ£¡¡µ±ÌÀ¡Êºå¿À¡Ë
¡Ú³°Ìî¼ê¡á£³¡Û
£¸¡¡¡ú¶áÆ£¡¡·ò²ð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£²£°¡¡¡ú¼þÅì¡¡Í¤µþ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£²£³¡¡¡ú¿¹²¼¡¡æÆÂÀ¡Êºå¿À¡Ë
¢¨Ì¾Á°¤ÎÁ°¤Î¿ô»ú¤ÏÇØÈÖ¹æ