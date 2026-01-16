°ËÌîÈø·Å¡¢Àµ·îµÙ¤ß¤Ë»³ÅÄÎÃ²ð¤Î¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×Ï¢Íí¤ÇÃÎÇ°ÐÒÍû¤È´Ú¹ñ¤Ø¡ÖÇ¯¡¹ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡Hey! Say! JUMP¤Î°ËÌîÈø·Å¤ÈÇÐÍ¥¤Î¾¾ËÜÊæ¹á¤¬16Æü¡¢Åìµþ¡¦WeWork¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¥°Á°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÆü10¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§15¢¨18Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢³¹Æ¬¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¡£°ËÌîÈø¤ÏÇ¯»Ï¤ÎµÙ¤ß¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëÎø°¦¤ÏÆó¤Î¼¡¤Ç»Å»ö°ì¶Ú¤Ê·ø¼Â½÷»Ò¡¦ºÚÈÁ¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¤ÈAI¤À¤±¤¬¿ÆÍ§¤È¤¤¤¦ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¥¤¥±¥á¥ó¤ÎÀ²Î®¡Ê°ËÌîÈø¡Ë¤¬¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢ºÚÈÁ¤¬À²Î®¤Ë¡È¤ªÊÛÅö¤ò30²ó¤Ä¤¯¤ë¡É¤È¤¤¤¦·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼¡Âè¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¢¥º¥ì¤¤å¤ó¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡Àµ·îµÙ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ËÌîÈø¤Ï¡ÖÇ¯»Ï¤Ï1Æü¤Þ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤½¤Î¸å¤Ï¤ªµÙ¤ß¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»³ÅÄ¤¬´Ú¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡£¡Ø´Ú¹ñ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡Ù¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤¬¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤ËÃÎÇ°¡ÊÐÒÍû¡Ë¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê´Ñ¸÷¤·¤¿¤ê³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡È´Ú¹ñÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¡É¤ÇËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡¾¾ËÜ¤¬¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤ËÃçÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß´¶¿´¤¹¤ì¤Ð°ËÌîÈø¤Ï¡ÖÇ¯¡¹ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¡¡Ç¯»Ï¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤È¤Ï¤¤¤¤Ç¯»Ï¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£°ìÊý¡¢12·î26Æü¤«¤éµÙ¤ß¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤é¤À¤é¤â¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤ÈÆ±¤¸¡×¤È¡ÈÊ¿¾ï±¿Å¾¡É¡£
¡¡¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ëºá°´¶¤â¤Ê¤¯¡Ä¡×¤È²º¤ä¤«¤ÊÀµ·îµÙ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¾¾ËÜ¤Ï¡ÖÆü¡¹Ë»¤·¤¤¤«¤é¤Í¡£¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¾Ð´é¤Ç¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
