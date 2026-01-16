¡Úµð¿Í¡ÛÂ§ËÜ¹·Âç¤ÏÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤ÎÊý¿Ë¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×ÍÞ¤¨¤Î·Ð¸³¤â´¿·Þ
¡¡µð¿Í¤Ï£±£¶Æü¡¢³ÚÅ·¤«¤é³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ê£Æ£Á¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤òÀµ¼°È¯É½¤·¤¿¡££³Ç¯Áí³Û£±£³²¯±ß¤ÇÇØÈÖ¹æ¡Ö£´£³¡×¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤ËÂ³¤º£¥ª¥Õ£²¿ÍÌÜ¤Î£Æ£ÁÊä¶¯¤Ç¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢£±£´Ç¯¤Ö¤êÆüËÜ°ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Â§ËÜ¤ÏÄÌ»»£±£²£°¾¡¡¢£´£¸¥»¡¼¥Ö¡£³ÚÅ·¤Ç¤Ï²áµî£²Ç¯¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤òÌ³¤á¡¢£²£´Ç¯¤Ï£³£²¥»¡¼¥Ö¤ÇºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³£µ£°»î¹ç°Ê¾åÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÂçÈ¾¤òÀèÈ¯¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ïµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤Æ¤ÏÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿»þ¤Î¤¿¤á¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿»þ¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÈà¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¤¹¤´¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êä¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¿·Þ¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤ÏºòÇ¯ÀèÈ¯ÉÔÂ¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¿·³°¹ñ¿Í¤ÎÀèÈ¯¤Ç¤ÏÁ°¥ì¥¤¥º¤Î¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¡¢Á°¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Î¥Þ¥¿¡¢Á°³ÚÅ·¤Î¥Ï¥ï¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÂ§ËÜ¤¬²Ã¤ï¤êÅê¼ê¿Ø¤ÎÁØ¤¬¤µ¤é¤Ë¸ü¤ß¤òÁý¤·¤¿¡£
¡¡¢¡Â§ËÜ¡¡¹·Âç¡Ê¤Î¤ê¤â¤È¡¦¤¿¤«¤Ò¤í¡Ë£±£¹£¹£°Ç¯£±£²·î£±£·Æü¡¢¼¢²ì¸©À¸¤Þ¤ì¡££³£µºÐ¡£È¬È¨¾¦¡¢»°½ÅÃæµþÂç¤ò·Ð¤Æ£²£°£±£²Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤Ç³ÚÅ·ÆþÃÄ¡££±Ç¯ÌÜ¤Ë£±£µ¾¡¤Ç¿·¿Í²¦¡££²¥ê¡¼¥°À©°Ê¹ß½é¤Î¿·¿Í¤«¤é£´Ç¯Ï¢Â³³«ËëÅê¼ê¡££±£´Ç¯¤«¤é£µÇ¯Ï¢Â³Ã¥»°¿¶²¦¡££¸»î¹çÏ¢Â³£²¥±¥¿Ã¥»°¿¶¤Î£Î£Ð£ÂµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡£ÄÌ»»£³£·£³ÅÐÈÄ£±£²£°¾¡£¹£¹ÇÔ£´£¸¥»¡¼¥Ö¡££±£·£¸¥»¥ó¥Á¡¢£¸£²¥¥í¡£±¦Åêº¸ÂÇ¡£