Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢Íè·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ëµìÀµ·î¡Ö½ÕÀá¡×¤ÎÏ¢µÙÁ°¸å¤ÇÆüËÜ¤Ø¤Î¹Ò¶õÊØ¤Î¿ô¤¬4³ä°Ê¾å¡¢¸º¾¯¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÍè·î15Æü¤«¤éµìÀµ·î¡Ö½ÕÀá¡×¤ËÈ¼¤¦Âç·¿Ï¢µÙ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ï¢µÙ¤ò¶´¤ó¤À40Æü´Ö¤Ï¡Ö½Õ±¿¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢µ¢¾Ê¥é¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤ËÈ÷¤¨¤ÆÅ´Æ»¤äÈô¹Ôµ¡¤Ê¤É¤Î¸òÄÌµ¡´Ø¤¬ÆÃÊÌ¤ÊÍ¢Á÷ÂÖÀª¤ò¤È¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤Î·ÐºÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÂè°ìºâ·Á¡×¤Ï15Æü¡¢¡Ö½Õ±¿¡×¤Î´ü´ÖÃæ¤ËÃæ¹ñ¤«¤éÆüËÜ¤Ø¸þ¤«¤¦¹Ò¶õÊØ¤Î¿ô¤¬¡¢µîÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ4³ä°Ê¾å¡¢¸º¤ë¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£15Æü¤Þ¤Ç¤ËÆüËÜ¤Ø¤Î¹Ò¶õÊØ2376ÊØ¤¬¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÎãÇ¯Â¿¤¯¤ÎÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö½ÕÀá¡×¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¹¤¬¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£