¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¹ç°Õ¡¡£´Ç¯Áí³Û£³£¸£°²¯±ß¡Ö°¤ÎÄë¹ñ¡×ÈãÈ½¤µ¤é¤Ë¶¯¤Þ¤ë¤«
¡¡¥«¥Ö¥¹¤«¤é£Æ£Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¹ç°Õ¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤¬£±£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¶Æü¡Ë¤Ë¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÏÃ»´ü·ÀÌó¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¡×¡Ö£´Ç¯Áí³Û£²²¯£´£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£³£¸£°²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥Ã¥«¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Öº£ÆüÃæ¤Ë·èÃÇ¤¹¤ë¡×¤È¤Î¾ðÊó¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÁèÃ¥Àï¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î»°¤ÄÇÃ¤È¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï£±£°Ç¯·ÀÌó¤òÍÑ°Õ¡×¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤ÏÇ¯Êð£µ£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£·£¹²¯£²£¸£°£°Ëü±ß¡Ë¤ÎÃ»´ü·ÀÌó¤òÄó¼¨¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹â³Û¤ÎÃ»´ü·ÀÌó¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»ñ¶â¤òÅêÆþ¤·¤Æº£¥ª¥Õ¤Î£Æ£Á¤ÎºÇÂç¤ÎÌÜ¶Ì¤Ç¤¢¤ë¥¿¥Ã¥«¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö°¤ÎÄë¹ñ¡×ÈãÈ½¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢³°Ìî¼ê¡¢ÆÃ¤Ë±¦Íã¼ê¤¬Êä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¹â¤Î·ë²Ì¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇºÆ»°¡¢ÀÛ¼é¤ò¸«¤»¤¿¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤òº¸Íã¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤ÇÂç¤¤Ê·ê¤òºÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤Î£Í£Ö£Ð¥È¥ê¥ª¤ÈÊÂ¤ÖÂÇÀþ¤Ï£Í£Ì£Â¤Ç¤âºÇ¶¯¤À¤í¤¦¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º£³Ï¢ÇÆ¤Ë»à³Ñ¤Ï¤Ê¤¤¡£