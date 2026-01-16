¡Ú¥á¥í¥á¥í¡Û¥é¥¤¥ª¥ó¤Î4¤Ä»Ò¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë! -¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤Î¤«¤ï¤¤¤¤À¸¤Êª¡×¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬Æ°¤¤¤Æ¤ë¤¥¤¥¡×¤È9.5Ëü¤¤¤¤¤Í½¸¤Þ¤ë
»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ÏÁá¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¿ô¥«·î¤â¤¹¤ì¤ÐÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£»³¸ý¸©¤Ë¤¢¤ë¡Ö½©µÈÂæ¥µ¥Õ¥¡¥ê¥é¥ó¥É¡×¤Ç¤â¡¢12·î¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥ß¥ë¥¯¤ò°û¤ß½ª¤¨¤¿»Ò¤«¤é½çÈÖ¤Ë¥«¥´¤Ë¤¤¤ì¤Þ¤¹¤¬·ë¶É¤Ï4Æ¬¤È¤âÃ¦Áö¤·¤Þ¤¹😅¤ß¤ó¤Ê¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤!
.
ËÜÆü¤è¤ê¸ø³«¤Ç¤¹🐾
½é»Í¤Ä»Ò¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¥á¥í¥á¥í¤Ç¤¹🥰🫶
(@aki_safariland¤è¤ê°úÍÑ)
¥ß¥ë¥¯¤ò°û¤ß½ª¤¨¤¿»Ò¤«¤é½çÈÖ¤Ë¥«¥´¤Ë¤¤¤ì¤Þ¤¹¤¬·ë¶É¤Ï4Æ¬¤È¤âÃ¦Áö¤·¤Þ¤¹😅¤ß¤ó¤Ê¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ªËÜÆü¤è¤ê¸ø³«¤Ç¤¹🐾½é»Í¤Ä»Ò¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¥á¥í¥á¥í¤Ç¤¹🥰🫶 pic.twitter.com/gOiQ0cotai- ½©µÈÂæ¥µ¥Õ¥¡¥ê¥é¥ó¥É (@aki_safariland) January 10, 2026
¥é¥¤¥ª¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯Ëö¤Î12·î20Æü¡£¥é¥¤¥ª¥ó¤ÏÄÌ¾ï2¡Á3Æ¬¤Î½Ð»º¤¬Â¿¤¯¡¢4¤Ä»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤Ï¤«¤Ê¤êÄÁ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£¤ï¤º¤«3½µ´Ö¤Û¤É¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¸µµ¤¤ËÆ°¤²ó¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È³¿¤Ã¤Ý¤¤ÌÄ¤À¼¤â¤Þ¤¿¡¢¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹!
¤³¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤Î¤«¤ï¤¤¤¤À¸¤Êª¡×¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬Æ°¤¤¤Æ¤ë¤¥¤¥¡×¡Ö¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÌÄ¤À¼¤ä¤Ð¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤â¤á¤í¤á¤í¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¥Ï¡¼¥È¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
²èÌÌ±Û¤·¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤4¤Ä»Ò¤Á¤ã¤ó¡£1·î10Æü¤«¤é°ìÈÌ¸ø³«¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤È´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«? ¼Â¤Ï¡¢Æ±¤¸Éô²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿¤ê¡¢¿¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹!
1ÁÈÌó2Ê¬¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨À©¤Ç¡¢»²²ÃÎÁ¤Ï1ÁÈ2,000±ß¡£¤Õ¤ì¤¢¤¨¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï1Æ¬¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤Êµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¸½ºß¡¢1·î¤Î»²²Ã¼õÉÕ¤¬Æ±±à¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥ß¥ë¥¯¤ò°û¤ß½ª¤¨¤¿»Ò¤«¤é½çÈÖ¤Ë¥«¥´¤Ë¤¤¤ì¤Þ¤¹¤¬·ë¶É¤Ï4Æ¬¤È¤âÃ¦Áö¤·¤Þ¤¹😅¤ß¤ó¤Ê¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ªËÜÆü¤è¤ê¸ø³«¤Ç¤¹🐾½é»Í¤Ä»Ò¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¥á¥í¥á¥í¤Ç¤¹🥰🫶 pic.twitter.com/gOiQ0cotai- ½©µÈÂæ¥µ¥Õ¥¡¥ê¥é¥ó¥É (@aki_safariland) January 10, 2026
¥ß¥ë¥¯¤ò°û¤ß½ª¤¨¤¿»Ò¤«¤é½çÈÖ¤Ë¥«¥´¤Ë¤¤¤ì¤Þ¤¹¤¬·ë¶É¤Ï4Æ¬¤È¤âÃ¦Áö¤·¤Þ¤¹😅¤ß¤ó¤Ê¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤!
.
ËÜÆü¤è¤ê¸ø³«¤Ç¤¹🐾
½é»Í¤Ä»Ò¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¥á¥í¥á¥í¤Ç¤¹🥰🫶
¥ß¥ë¥¯¤ò°û¤ß½ª¤¨¤¿»Ò¤«¤é½çÈÖ¤Ë¥«¥´¤Ë¤¤¤ì¤Þ¤¹¤¬·ë¶É¤Ï4Æ¬¤È¤âÃ¦Áö¤·¤Þ¤¹😅¤ß¤ó¤Ê¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ªËÜÆü¤è¤ê¸ø³«¤Ç¤¹🐾½é»Í¤Ä»Ò¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¥á¥í¥á¥í¤Ç¤¹🥰🫶 pic.twitter.com/gOiQ0cotai- ½©µÈÂæ¥µ¥Õ¥¡¥ê¥é¥ó¥É (@aki_safariland) January 10, 2026
¥é¥¤¥ª¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯Ëö¤Î12·î20Æü¡£¥é¥¤¥ª¥ó¤ÏÄÌ¾ï2¡Á3Æ¬¤Î½Ð»º¤¬Â¿¤¯¡¢4¤Ä»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤Ï¤«¤Ê¤êÄÁ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£¤ï¤º¤«3½µ´Ö¤Û¤É¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¸µµ¤¤ËÆ°¤²ó¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È³¿¤Ã¤Ý¤¤ÌÄ¤À¼¤â¤Þ¤¿¡¢¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹!
¤³¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤Î¤«¤ï¤¤¤¤À¸¤Êª¡×¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬Æ°¤¤¤Æ¤ë¤¥¤¥¡×¡Ö¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÌÄ¤À¼¤ä¤Ð¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤â¤á¤í¤á¤í¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¥Ï¡¼¥È¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
²èÌÌ±Û¤·¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤4¤Ä»Ò¤Á¤ã¤ó¡£1·î10Æü¤«¤é°ìÈÌ¸ø³«¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤È´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«? ¼Â¤Ï¡¢Æ±¤¸Éô²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿¤ê¡¢¿¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹!
1ÁÈÌó2Ê¬¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨À©¤Ç¡¢»²²ÃÎÁ¤Ï1ÁÈ2,000±ß¡£¤Õ¤ì¤¢¤¨¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï1Æ¬¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤Êµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¸½ºß¡¢1·î¤Î»²²Ã¼õÉÕ¤¬Æ±±à¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥ß¥ë¥¯¤ò°û¤ß½ª¤¨¤¿»Ò¤«¤é½çÈÖ¤Ë¥«¥´¤Ë¤¤¤ì¤Þ¤¹¤¬·ë¶É¤Ï4Æ¬¤È¤âÃ¦Áö¤·¤Þ¤¹😅¤ß¤ó¤Ê¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ªËÜÆü¤è¤ê¸ø³«¤Ç¤¹🐾½é»Í¤Ä»Ò¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¥á¥í¥á¥í¤Ç¤¹🥰🫶 pic.twitter.com/gOiQ0cotai- ½©µÈÂæ¥µ¥Õ¥¡¥ê¥é¥ó¥É (@aki_safariland) January 10, 2026