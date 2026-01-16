¡Ø°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡Ù¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¡¢3ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤Î²ÎÀ¼¸ø³«¡ª¹¬¤»°î¤ì¤ëÃÂÀ¸Æü¤Î½Ö´Ö¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×
½÷Í¥¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤¬¡¢Â©»Ò¤¬Ä¾ÀÜ²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¹¬¤»¤ÊÃÂÀ¸Æü¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤Ï1·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤ÊÃÂÀ¸Æü¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹!!!¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢½ËÊ¡¤Î¸½¾ì¤ò¼ý¤á¤¿¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¡¢É×¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤È¤ÎÂ©»Ò¤ò½é¸ø³«
1·î11Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä²ÈÂ²¤«¤é¤Î¤¢¤Õ¤ì¤ë°¦¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Â£¤Ã¤¿²Ö¤«¤´¤ä¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥±¡¼¥¡¢¤½¤·¤Æ¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤ò¼ý¤á¤¿Áõ¾þ¤¬Éô²°¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤Ï¼¡¡¹¤ÈÆÏ¤¯¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¤òºî¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¤Ë±þ¤¨¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢°ì½ï¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤ÎÂ©»Ò¤¬¼«¤é²Î¤¦ÃÂÀ¸Æü¥½¥ó¥°¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤È¤ó¤¬¤êË¹»Ò¤È¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼´ã¶À¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¥±¡¼¥¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤Ï¡¢Â©»Ò¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤²ÎÀ¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤ê¡¢ÌÀ¤ë¤¯¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±þ¤¨¤¿¡£
¤¿¤É¤¿¤É¤·¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¿¿¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿Â©»Ò¤ÎÀ¼¤Ë¡¢½ª»Ï¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡ÈÊì¡É¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤Î»Ñ¤¬¡¢¸«¤ë¼Ô¤Ë²¹¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤Ï2022Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤È·ëº§¤·¡¢Æ±Ç¯11·î¤ËÂè°ì»Ò¤È¤Ê¤ëÃË¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï°é»ù¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡²óºî¤ò¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Â©»Ò¤ÎÃÂÀ¸Æü¥½¥ó¥°¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤Î¶á¶·¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¼¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖÂçÀÚ¤ÊÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¡Ö¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤ÆÎÉ¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Ç®¤¤È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1982Ç¯1·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£²½¾ÑÉÊ¤ÎCM¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ1999Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2001Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¤Î¼ç±é¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢°Ê¹ß¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø²Æ¤Î¹á¤ê¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø»ä¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Î¾Ã¤·¥´¥à¡Ù¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¡£2020Ç¯¡¢¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤È¶¦±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡Ù¤Ç¹¥±é¡£2021Ç¯1·î¤Ë¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤È¤Î¸òºÝ¤òÇ§¤á¡¢2022Ç¯3·î¤Ë·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£