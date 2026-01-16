¥¿¥«¥é¥È¥ßー¡¢±Ç²è¡Ö¥ºー¥È¥Ô¥¢2¡×¤Î¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò7·îÈ¯Çä¡Ú¥Ç¥£¥º¥Ëー¡Û
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤Ï¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ëー¥¥ã¥é¥¯¥¿ー ¥ºー¥È¥Ô¥¢2 ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß ¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ï¥¤¥ë¥É ¥àー¥Óー¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ò7·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï19,800±ß¡£
¡¡¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ëー±Ç²èºÇ¿·ºî¡Ö¥ºー¥È¥Ô¥¢2¡×¤Ç¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î1¿Í¡£¤â¤¦1¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¡¢·Ù»¡´±¤È¤·¤Æ»ö·ï¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ï¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤¬¥Ñー¥Æ¥£ー²ñ¾ì¤ËÀøÆþ¼èºà¤·¤¿ºÝ¤Î¥¿¥¥·ー¥É»Ñ¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ë¥Ã¥¯¤é¤·¤µÁ´³«¤Î¥Ë¥Ò¥ë¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¥·¥ãー¥×¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤â¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¹ë²Ú¤µ¡£¹õ¤Î¥Þ¥Ã¥È¥³ー¥È¤Ë¶â¤ÎÇó²¡¤·¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ç¹âµé´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
