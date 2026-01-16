²®¸¶Çî»Ò¡¡¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¹â»ÔÆâ³Õ¡£³ô¹â¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Êª²Á¹â¤Ï¤³¤ÎÀè¤âÂ³¤¤½¤¦¡£Êª²Á¹âÂÐºö¤Ï¤Þ¤À¿´ºÙ¤¯¡¢²È·×¤ÎÉ³¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÄù¤á¤Æ
·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î²®¸¶Çî»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÆÀ¤Ê¾ðÊó¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ë¿·Ï¢ºÜ¡Ö¥È¥¯¤¹¤ë¡ª²®¸¶Çî»Ò¤Î¥Þ¥Í¡¼NEWS¡×¡£º£²ó¤Ï¡Ö¿·Æâ³ÕÈ¯Â¤Ç·Êµ¤¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡×¤Ç¤¹¡£¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¡§¤µ¤«¤¬¤ïÀ®Èþ¡¡¡ÖÉØ¿Í¸øÏÀ¡×2026Ç¯1·î¹æ¤è¤ê·ÇºÜ¡Ë
¿·Æâ³ÕÈ¯Â¤Ç·Êµ¤¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¼óÁê¤È¤Ê¤ê¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬5Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤Ï¡¢¾®ÀôÆâ³Õ¤Ë¼¡¤¤¤Ç2001Ç¯°Ê¹ß2ÈÖÌÜ¤Î¹â¤µ¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤â¹¥É¾¤Ç¡¢µ×¡¹¤ËÌÀ¤ë¤¤¥à¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¹â»ÔÆâ³Õ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡ÖÊë¤é¤·¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤½¤¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ1¿Í2Ëü±ß¤ÎµëÉÕ¤ò¸øÌó¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ùÆ¸¼êÅöÂÐ¾Ý¤Î»Ò¤É¤â¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤â¡¢¼óÁê¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ï¿©ÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤Ç¤Ï¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤º¤¸¤Þ¤¤¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¹ç°Õ½ñ¤Ë¤Ï¡Ö¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¦¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¦¡×¤È¤Ï²â¤¬´ØÍÑ¸ì¤Ç¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢ºâÀ¯µ¬Î§ÇÉ¤Ç¤¢¤ëËãÀ¸ÂÀÏº»á¤Î¸å²¡¤·¤ÇÁíºÛ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤¿¤á¡¢¼óÁê¤Î°ìÂ¸¤Ç·è¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Âå¤ï¤ê¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤È¤¤¤¦³§¤µ¤ó¤Î¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹À©ÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤â5¡¢6Ç¯Àè¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼óÁê¸òÂå¤¬ÉÑÈË¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëºòº£¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤¬¤½¤Îº¢¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇ¯Æâ¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢1·î¡Á2·î¤Ë¤Ï·î3000±ß¤ÎÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹Âå¤ÎÊä½õ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÏÊäÀµÍ½»»¤Ê¤É¤ÇÁáµÞ¤Ë¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¿´ºÙ¤¤¡£
¤³¤ÎÀè¤âÊª²Á¹â¤ÏÂ³¤¯
½¢Ç¤¸å¡¢³Î¤«¤Ë³ô¹â¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ô¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ÌÙ¤«¤Ã¤Æ²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Ï¼Â¼ÁÄÂ¶â¤¬9¥õ·îÏ¢Â³¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¡¢Êª²Á¹â¤ËµëÎÁ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤ÎÀè¤âÊª²Á¹â¤ÏÂ³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¡×¤È¤¤¤¦·ÐºÑÀ¯ºö¤Ï¡¢¤ª¶â¤ò¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤·¤Æ·Êµ¤¤ò»É·ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Êª²Á¤¬¤è¤ê¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â±ß°Â¤ò¿Ê¤á¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¡¢¸¶Ìý¤«¤é¿©ÎÁ¤Þ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤òÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÊª²Á¹âÊý¸þ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
Â¸µ¤Î·Êµ¤¤ò¸«¤ë¤È¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë´ë¶ÈÅÝ»º¤¬1Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¡¢2024Ç¯¤Î¸Ä¿Í¤Î¼«¸ÊÇË»º¤ÏÌó7Ëü6000·ï¤Ç12Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤Ç¤·¤¿¡£25Ç¯¤Ï¤³¤ì¤ò¾å²ó¤ê¤½¤¦¡£
½÷À½é¤Î¼óÁêÃÂÀ¸¤ËÊ¨¤¯ÆüËÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢·ÐºÑ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ¤¬¤¤¤º¤ìÊ®¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢Éâ¤«¤ì¤º²È·×¤ÎÉ³¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÄù¤á¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£È÷¤¨¤¢¤ì¤ÐÍ«¤¤¤Ê¤·¡¢¤Ç¤¹¡£
¡Ê¢¨2025Ç¯11·î27Æü»þÅÀ¤Î¾õ¶·¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë