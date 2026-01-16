·ëº§¤·¤Æ43Ç¯¡¢É×ÉØ¤À¤±¤ÎÀ¸³è10Ç¯¤ÇÉ×¤Î¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤òºÇ¶áÈ¯¸«¡£¤Þ¤µ¤«¤³¤ÎºÐ¤Ç2¿Í¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¼ñÌ£¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Ï
»þ»öÌäÂê¤«¤é¿È¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Î¤³¤È¡¢¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡ÙËÜ»ïµ»ö¤Ø¤Î´¶ÁÛ¤Ê¤É¡¢°¦ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Î¤ª¼ê»æ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖÆÉ¼Ô¤Î¤Ò¤í¤Ð¡×¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îµ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ëÉØ¿Í¸øÏÀ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï°ñ¾ë¸©¤Î60Âå¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤ªÊØ¤ê¡£¤¢¤ëÆü»É¤·»Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢É×¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡½¡½¡£
* * * * * * *
Ï·´ã¶À¤È»É¤·»Ò
É×¤È»ä¤Ï·ëº§¤·¤ÆÄ¹¤¯¡¢ÉáÃÊ¤«¤é²ñÏÃ¤âÂ¿¤¤¤Û¤¦¤À¤È»×¤¦¡£¤·¤«¤·ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢É×¤Î¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢»ä¤¬»É¤·»Ò¤È¤¤¤¦»É½«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆÍÁ³¡Ö¤½¤ì¡¢²¶¤Ë¤â°ì²ó¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£»ä¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤¤¤¤¤±¤É¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¡¢ÉÛ¡¢»å¡¢¿Ë¤òÅÏ¤·¤Æ¡¢Ë¥¤¤Êý¤ò¶µ¤¨¤ë¡£¤¹¤ë¤ÈÏ·´ã¶À¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢°ì¿Ë°ì¿ËÃúÇ«¤ËË¥¤¤»Ï¤á¤¿¡£
ºÇ½é¤Ï»ä¤È°ì½ï¤Ë°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2ºîÉÊÌÜ¤«¤é¤ÏÉ×°ì¿Í¤Ç´°À®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£É×¤Ï¸µÍè¡¢¼êÀè¤¬´ïÍÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤è¤ê¾å¼ê¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤¿»Ò¤É¤â¤äÂ¹¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¤¸¤¤¤¸¡¢¤ä¤ë¤Í¤§¡×¡ÖÇ§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¤Ë¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤«¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
·ëº§¤·¤Æ43Ç¯¡£É×ÉØÆó¿Í¤À¤±¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é10Ç¯¤¬²á¤®¡¢»Å»ö¤ò´°Á´¤Ë¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤Æ¤«¤é¤Ï2Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¼ñÌ£¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
º£¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢É×¤ÎºîÉÊ¤È»ä¤ÎºîÉÊ¤ò¤Ä¤Ê¤®¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¸¼´Ø¤ÎÊÉ¤Ë¾þ¤ë¤³¤È¤À¡£
