¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡áÈõ¸ýµ®¿Î¡¢°¤Éô¿¿»Ê¡ÛÊÆ¹ñ¤òË¬ÌäÃæ¤Î¾®ÀôËÉ±ÒÁê¤Ï£±£µÆü¸á¸å¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¶ÆüÌ¤ÌÀ¡Ë¡¢¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤È¥ï¥·¥ó¥È¥ó¹Ù³°¤ÎÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¤ÇÌó£µ£°Ê¬´Ö²ñÃÌ¤·¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ÎÍÞ»ßÎÏ¡¦ÂÐ½èÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£
¡¡ÆîÀ¾½ôÅç¼þÊÕ¤Ê¤É¤Ç³èÆ°¤ò³èÈ¯²½¤µ¤»¤ëÃæ¹ñ¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢ÊÆ·³¤È¼«±ÒÂâ¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±·±Îý¤ò³È½¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆËÉ±ÒÁê²ñÃÌ¤Ï¡¢¾®Àô»á¤ÎºòÇ¯£±£°·î¤Î½¢Ç¤¸å¡¢ÅÅÏÃ¤â´Þ¤á¤Æ£´²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¾®Àô»á¤Ï²ñÃÌ¤Ç¡ÖÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯¸Ç¤ÇÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡££³·î¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¹â»Ô¼óÁê¤Î½¢Ç¤¸å½é¤È¤Ê¤ëË¬ÊÆ¼Â¸½¤Ø¶¨ÎÏ¤âÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£¥Ø¥°¥»¥¹»á¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Î»ÈÌ¿¤Ï¤³¤Î´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾»á¤Ï¡¢ÆîÀ¾ÃÏ°è¤Ç¤Î¼«±ÒÂâ¤ÈÊÆ·³¤Ë¤è¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¶¦Æ±·±Îý¤Î³È½¼¤ò¡ÖºÇÍ¥Àè»ö¹à¡×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ·³¤¬¼þÊÕ¤ÇÂæÏÑ¿¯¹¶¤òÁÛÄê¤·¤¿±é½¬¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤ò¿½¤·¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¾®Àô»á¤Ï¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤Ê¤É°ÂÊÝ´ØÏ¢£³Ê¸½ñ¤ÎÇ¯Æâ²þÄê¤ò´Þ¤àËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¥Ø¥°¥»¥¹»á¤Ï¡ÖÆüÊÆ¤Î½ÅÍ×¤Ê¹ñ±×¤ò°ìÃ×¤µ¤»¡¢Ê¿ÏÂ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸½¼ÂÅª¤Ç¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎËÉ±ÒÈñ¤ò½ä¤ê¡¢¥Ø¥°¥»¥¹»á¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤¬ºòÇ¯£±£°·î¤ÎÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÇÁý³Û¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë´î¤Ð¤·¤¯»×¤¦¡£½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤À¡×¤È´¿·Þ¤·¤¿¡£¾®Àô»á¤Ï²ñÃÌ¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÆÂ¦¤È¤Î´Ö¤ÇÁý³Û¤Î¿ôÃÍÌÜÉ¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Î¾»á¤ÏËÉ±ÒÁõÈ÷¡¦µ»½Ñ¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ï¢·È¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤â°ìÃ×¤·¤¿¡£ÆüÊÆ¤Ç¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ø¤Î·Þ·âÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¡Ö£Ó£Í£³¥Ö¥í¥Ã¥¯£²£Á¡×¤ÎÂçÉý¤ÊÁý»º¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤À¡£¥ß¥µ¥¤¥ë¶¦Æ±À¸»º¤äÊÆ·³´ÏÁ¥¡¦¹Ò¶õµ¡¤Î°Ý»ý¡¢À°È÷¤ò¶¦Æ±¤Ç¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤â³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àô»á¤Ï²ñÃÌ¸å¡¢¡ÖÆüÊÆÎ¾¹ñ¤Ï¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤¬¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯ºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Àô»á¤Ï²ñÃÌ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤ÈÌó£³£°Ê¬´ÖÌÌ²ñ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤·¤¿¡£