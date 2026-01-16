ÂçÄÍ°¦¡¡ÃÏ¸µ¡¦ÂçºåËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÅß¤Î¤¢¤ì¤³¤ì¡×ÂÀÍÛ¤ÎÅã¡¢¤¿¤³¤ä¤¡Ä¡Ö¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¡×¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÂçÄÍ°¦¡Ê43¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃÏ¸µ¡¦Âçºå¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÄÍ¤Ï¡ÖOSAKAÅß¤Î¤¢¤ì¤³¤ì¡×¤È¤·½»µÈÂç¼Ò¤äÂÀÍÛ¤ÎÅã¤Ê¤ÉÂçºå¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌ¾Êª¡¦¤¿¤³¤ä¤¤Ë´é¤ò´ó¤»¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤ËÂÀÍÛ¤ÎÅã¤Ø¡©¡ª¡×¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãËþµÊ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£