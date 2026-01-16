¡Ö¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤·¤ÆÎäÅà¡¢²ÈÄíºÚ±à¤â¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¾øÎ±¿å¤ò¤â¤é¤¤¤Ë1Æü4±ýÉü¡×¿É¤¤²È·×¤Ç¡¢Çã¤¤¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î3°Ì¡ÖÎ¹¹Ô¡×2°Ì¡Ö³°¿©¡×1°Ì¤Ï¡Ä
ÊÆ¤äÌîºÚ¤Ê¤ÉÆü¡¹¤Î¿©Èñ¤Ë¸÷Ç®Èñ¡¢¥¬¥½¥ê¥óÂå¡Ä¡Ä¡£À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ï¼ý¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤¯¡¢±ß°Â¤â¿Ê¤à¤Ð¤«¤ê¡£ÌÜ¸º¤ê¤¹¤ëÏ·¸å»ñ¶â¤ËÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÉáÃÊ¤Ê¤«¤Ê¤«¼þ¤ê¤Î¿Í¤ÈÏÃ¤»¤Ê¤¤¤ª¶â¤Î¤³¤È¡£¤ªºâÉÛ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤Ï¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡ÄÆÉ¼Ô¤Î¥Û¥ó¥Í¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿
¡Ú´ðËÜ¥Ç¡¼¥¿¡ÛÍ¸ú²óÅú¿ô¡§282¿Í¡¿Ê¿¶ÑÇ¯Îð¡§60.2ºÐ¡¿Ê¿¶ÑÇ¯¶â¼õµë³Û¡§13Ëü9070±ß
Q. º£¡¢²¿¤¬ÂçÊÑ¡© ²¿¤ò²æËý¤·¤Æ¤ë¡©¡ÊÇã¤¤¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡¦²È·×¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë»Ù½Ð¡Ë
¡Ú¿©Èñ¡Û
¡ü¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤¬2Ç¯Á°¤Ï98±ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ï299±ß¡£ÃÍ°ú¤¾¦ÉÊ¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿
¡Ê61ºÐ¡¦¥Ñ¡¼¥È¡¦ÃùÃß³ÛÉÔÌÀ¡Ë
¡ü19ºÐ¡¢18ºÐ¡¢16ºÐ¡¢¤È¿©¤ÙÀ¹¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤¬3¿Í¤¤¤ÆËè·î¿©Èñ¤¬15Ëü±ß¤Ï¤«¤«¤ë¡£¥³¥¹¥È¥³¤Ç¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤·¤ÆÎäÅà¤·¤¿¤ê¡¢²ÈÄíºÚ±à¤Ç¤¤å¤¦¤ê¡¢¤Ê¤¹¡¢¥È¥Þ¥È¡¢½ÕµÆ¡¢¥ì¥¿¥¹¡¢»ÞÆ¦¡¢¥Í¥®¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ê¤É¤ò°é¤Æ¤¿¤ê¤·¤Æ¾¯¤·¤Ç¤âÀáÌóÃæ
¡Ê51ºÐ¡¦¼çÉØ¡¦ÃùÃß2500Ëü±ß¡Ë
¡ü80ºÐ¤ÎÎ¾¿Æ¤ÎÀ¸³èÈñ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤¬ÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿©»ö¤Ë¤¦¤ë¤µ¤¯µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤·¤«¿©¤Ù¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÀáÌó¤â¤Ç¤¤Ê¤¤
¡Ê52ºÐ¡¦²ñ¼Ò°÷¡¦ÃùÃß³ÛÉÔÌÀ¡Ë
¡ü¤ªÊÆ¤Î²Á³Ê¹âÆ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¿©¥Ñ¥ó¤ä¥·¥ê¥¢¥ë¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¡£¥¢¥ë¥Õ¥¡²½ÊÆ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤«¤µ¤Þ¤·¤·¤¿¤ê¡¢µÙÆü¤Ë¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤ò¾Æ¤¤¤ÆÎäÅà¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë
¡Ê49ºÐ¡¦²ñ¼Ò°÷¡¦ÃùÃß1200Ëü±ß¡Ë
¡üÆÈ¿È¤Î¤Ò¤È¤êÂ©»Ò¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó5kg¤ÎÇòÊÆ¤òº¹¤·Æþ¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¤ä¤á¤¿¡£»ä¼«¿È¤Ï¸¼ÊÆ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ï¤½¤ì¤òÊ¬¤±¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë
¡Ê59ºÐ¡¦Ç¯¶â¼õµë¼Ô¡¦ÃùÃß1²¯±ß°Ê¾å¡Ë
¡ü¿©Èñºï¸º¤Î¤¿¤á¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¿Ä¤òÅ·¤×¤é¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢µû¤Î¹ü¤Ç½Ð½Á¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¡¢¿©ºà¤ò¼Î¤Æ¤º¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÍøÍÑ
¡Ê74ºÐ¡¦Ç¯¶â¼õµë¼Ô¡¦ÃùÃß2000Ëü±ß¡Ë
¡üËèÆü¤ªÊÛÅö¤òºî¤Ã¤Æ²ñ¼Ò¤Ë»ý»²¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇã¤¨¤ÐÌó700±ß¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Çºî¤ì¤ÐÌó250±ß¡£Ç¯´Ö¤Ç¤ÏÌó10Ëü±ß¤ÎÀáÌó¤Ë
¡Ê61ºÐ¡¦¼çÉØ¡¦ÃùÃß³ÛÉÔÌÀ¡Ë
¡Ú¿åÆ»¡¦¸÷Ç®Èñ¡Û
¡ü¿åÆ»Âå¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¾øÎ±¿å¤ò¤â¤é¤¤¤Ë1Æü4²ó±ýÉü¤·¤Æ¤¤¤ë
¡Ê47ºÐ¡¦¥Ñ¡¼¥È¡¦ÃùÃß10Ëü±ß¡Ë
¡üÄêÇ¯¸å¡¢¼«Âð¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Áý¤¨¡¢¸÷Ç®Èñ¤¬ÇÜÁý
¡Ê67ºÐ¡¦Ç¯¶â¼õµë¼Ô¡¦ÃùÃß5000Ëü±ß¡Ë
¡ü1Ç¯Á°¤ËÉ×¤òË´¤¯¤·¤Æ¤µ¤ß¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¥á¥À¥«¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁõÃÖ¤òÂ·¤¨¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤¬¡¢ÅÅµ¤Âå¤¬¤«¤µ¤à¤Î¤¬¤³¤ï¤¯¤Æ¡¢±Â¤À¤±¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë
¡Ê84ºÐ¡¦Ç¯¶â¼õµë¼Ô¡¦ÃùÃß500Ëü±ß¡Ë
¡Ú°åÎÅÈñ¡Û
¡ü»õ²Ê¡¢À°·Á³°²Ê¡¢Æâ²Ê¡ÊÅüÇ¢ÉÂ¤Î¼£ÎÅ¡Ë¡¢ÈçÇ¢´ï²Ê¡Ä¡Ä¤È¡¢¤³¤Î3¥õ·î¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÂ±¡¤ËÄÌ¤¤¡¢5Ëü±ß¶á¤¯Ê§¤Ã¤¿¡£·ò¹¯¼÷Ì¿¼¡Âè¤Ç¾Íè¤Î»Ù½Ð¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¼Â´¶¤·ÉÔ°Â¤Ë
¡Ê67ºÐ¡¦Ç¯¶â¼õµë¼Ô¡¦ÃùÃß350Ëü±ß¡Ë
¡ü¼ýÆþ¤¬Ç¯¶â¤Î¤ß¤Î¤¿¤á¡¢»ýÉÂ¤¬°²½¤·¤¿¤é°ì´¬¤Î½ª¤ï¤ê
¡Ê72ºÐ¡¦Ç¯¶â¼õµë¼Ô¡¦ÃùÃß300Ëü±ß¡Ë
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¡Û
¡üÎ¾¿Æ¤È»ä¤ÎÄÌ¿®Èñ¤¬·î¤Ë·×4Ëü±ß¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤·¤¿¤¤¤¬¡¢Æ±µï¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï²¿¤«º¤¤ê¤´¤È¤¬¤¢¤ë¤È·ÈÂÓ¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¶î¤±¹þ¤à¤¿¤á¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤Å¤é¤¤¡£¸ÇÄêÅÅÏÃ¤âÅ±µî¤·¤¿¤¤¤¬¡¢Éã¿Æ¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë
¡Ê55ºÐ¡¦¥Ñ¡¼¥È¡¦ÃùÃß³ÛÉÔÌÀ¡Ë
¡ü¼«Ê¬¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤äÂ¹¤¿¤Á¤â¤¢¤ï¤»¤Æ²ÈÂ²11¿Í¤Ç³¤³°Î¹¹Ô¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢±ß°Â¤ÇÃÇÇ°
¡Ê68ºÐ¡¦¼çÉØ¡¦ÃùÃß³ÛÉÔÌÀ¡Ë
¡ü¸òºÝÈñºï¸º¤Î¤¿¤á¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬É¬Í×¤Ê»þ¤Ï¡¢Èª¤Ç¤È¤ì¤¿ÌîºÚ¤ä²ÌÊª¡¢Äí¤Î²Ö¤Ë¥«¡¼¥É¤ò¤Ä¤±¤ÆÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡Ê62ºÐ¡¦Ç¯¶â¼õµë¼Ô¡¦ÃùÃß7000Ëü±ß¡Ë
¡ü°ÊÁ°¤ÏÄí»Õ¤ËÄí¤Î¼êÆþ¤ì¤òÍê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢ÈñÍÑ¤â¼ê´Ö¤â¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç´ÉÍý¤Ç¤¤ë¹â¤µ¤ËÄíÌÚ¤òÈ²ºÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤Î¤³¤®¤ê¤ä¹â»ÞÀÚ¤ê¤Ð¤µ¤ß¤ò»È¤¤¡¢É×ÉØ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡Ê77ºÐ¡¦Ç¯¶â¼õµë¼Ô¡¦ÃùÃß³ÛÉÔÌÀ¡Ë
¡ü¥¸¥à¤òÂà²ñ¤·¡¢ÌµÎÁ¤Î»ÔÌ±¥×¡¼¥ë¤Ç¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤¿¡£ÀáÌó¤·¤Ê¤¬¤éÂÎÎÏ¥¢¥Ã¥×¡ª
¡Ê72ºÐ¡¦Ç¯¶â¼õµë¼Ô¡¦ÃùÃß400Ëü±ß¡Ë
