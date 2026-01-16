½¨Ä¹¤È²È¹¯¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡ã¿ÆÌ©¤ÊÀ¯¼£´Ø·¸¡ä¤È¤Ï¡©¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù»þÂå¹Í¾Ú¡¦¹õÅÄ´ð¼ù¡Ö²È¹¯¤ØÀï¶·¤òÏ¢Íí¤·¤¿¤ê²°ÉßÉáÀÁ¤Ë¤â¶¨ÎÏ¡£°ìÊý¤Ç²È¹¯¤ËÍ×µá¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤â¡Ä¡×
¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ç»þÂå¹Í¾Ú¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë½Ù²ÏÂæÂç³Ø¶µ¼ø¡¦¹õÅÄ´ð¼ùÀèÀ¸¤Ï¡¢¡Ö½¨µÈ¤â°ìÂå¤ÇÅ·²¼¿Í¤ËÀ®¤ê¾å¤¬¤ë¤Û¤ÉÍÇ½¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤¿½¨Ä¹¤â¡¢ÁêÅö¤ËÍÇ½¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ç§¼±¤µ¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤ÎÀ¯¼£¼êÏÓ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¹õÅÄÀèÀ¸¤ÎÃø½ñ¡Ø½¨µÈ¤òÅ·²¼¿Í¤Ë¤·¤¿ÃË ±©¼Æ½¨Ä¹ ÂçÂçÌ¾¤È¤Î³°¸ò¤ÈÎÎ¹ñÅý¼£¡Ù¤«¤éÈ´¿è¤·¡¢ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
½¨Ä¹¤Ï²È¹¯¤Ø¤Î¡Ö»ØÆî¡×¤òÌ³¤á¤¿
Å·Àµ15Ç¯¡Ê1587¡Ë¤Ï¡¢½¨Ä¹¤Ï2·î¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±¤Æ¶å½£¤Ë½Ð¿Ø¤·¡¢»§ËàÅçÄÅ²È¹¶¤á¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î´Ö¤Î5·î4Æü¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤Ï½¨Ä¹²ÈÏ·¤ÎÆ£Æ²¹â¸×¡ÊÍ¿±¦±ÒÌç°Ó¡¢¤Î¤Áº´ÅÏ¼é¡¢1556¡Á1630¡Ë¤Ë½ñ¾õ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àï¶·¤ò¿Ò¤Í¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡Ø±©¼Æ½¨Ä¹Ê¸½ñ½¸¡Ù176¡Ë¡£
Â³¤±¤Æµ¢¿Ø¸å¤Î10·î8Æü¤Ë¤â²È¹¯¤Ï¹â¸×¤Ë½ñ¾õ¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤ÏæÜ³ÚÂè²°Éß¤ÎÉáÀÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹â¸×¤Ë½õ¸À¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡Ø±©¼Æ½¨Ä¹Ê¸½ñ½¸¡Ù211¡Ë¡£æÜ³ÚÂè²°Éß¤ÎÂæ½ê·úÊª¤Î·úÃÛ¤Ï¡¢½¨Ä¹¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë·úÃÛ¤òº¹ÇÛ¤·¤¿¤Î¤¬Æ£Æ²¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤«¤é½¨Ä¹¤Ï¡¢Àï¿Ø¤«¤éÀï¶·¤òÏ¢Íí¤·¤¿¤ê¡¢²È¹¯¤Î²°ÉßÉáÀÁ¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¤È¤¯¤Ë¸å¼Ô¤Î²°ÉßÉáÀÁ¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö»ØÆî¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤Î°ì´Ä¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¤³¤ì¤é¤Ë¤è¤ê¡¢½¨Ä¹¤Î²ÈÏ·¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢²È¹¯¤Ø¤Î¼è¼¡¤ÏÆ£Æ²¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
½¨Ä¹¤Ï²È¹¯¤ËÍ×µá¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿
µÕ¤Ë²È¹¯¤ËÍ×µá¤¹¤ë¤³¤È¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£
Å·Àµ16Ç¯4·îËö¤«¤é±¼5·î½é¤á¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢½¨Ä¹¤Ï¡¢ËÜ´ê»û¤Î°ÍÍê¤ò¤¦¤±¤Æ¡¢²È¹¯¤Ë¡¢»°²ÏÌçÅÌ»û¤ËÂÐ¤¹¤ëµþÅÔ¤Þ¤Ç¤ÎÉáÀÁºàÌÚ±¿Á÷¿ÍÂÌò¤ÎÉê²Ý¤ÎÌÈ½ü¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»°²ÏÌçÅÌ¼·¤«»û¤Î»°²Ï´Ô½»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤êÀ®¤·¤Æ¡¢¾µÇ§¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡Ø±©¼Æ½¨Ä¹Ê¸½ñ½¸¡Ù237¡¦¡Ø°¦ÃÎ¸©»Ë»ñÎÁÊÔ12¡Ù1399¡Á1401¹æ¤Ê¤É¡Ë¡£
¡Ø½¨µÈ¤òÅ·²¼¿Í¤Ë¤·¤¿ÃË ±©¼Æ½¨Ä¹ ÂçÂçÌ¾¤È¤Î³°¸ò¤ÈÎÎ¹ñÅý¼£¡Ù¡ÊÃø¡§¹õÅÄ´ð¼ù¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë
¤³¤ì¤Ï²È¹¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö»ØÆî¡×¤È¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢ËÜ´ê»û¤¬¡¢½¨Ä¹¤¬²È¹¯¤Ø¤Î¡Ö»ØÆî¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç½¨Ä¹¤ËÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£½¨Ä¹¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²È¹¯¤ËÍ×µá¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²È¹¯¤ÈËÜ´ê»û¤Ø¤Î¼è¼¡¤Ï¡¢²ÈÏ·¤Î±©ÅÄÀµ¿Æ¡ÊÄ¹Ìç¼é¡¢¡©¡Á1595¡Ë¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤«¤é±©ÅÄ¤â²È¹¯¤Ø¤Î¼è¼¡¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
²È¹¯¤ò·´»³¾ë¤Ë·Þ¤¨¤ë
¤½¤·¤ÆÆ±Ç¯8·î29Æü¤Ë¤Ï¡¢½¨Ä¹¤Ï²È¹¯¤òËÜµò·´»³¾ë¡ÊÂçÏÂ·´»³»Ô¡Ë¤Ë¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢²È¹¯¤ÈÆ±¤¸¤¯½¨Ä¹¤Î¡Ö»ØÆî¡×¤ò¤¦¤±¤Æ¤¤¤¿Ë¸åÂçÍ§µÈÅý¤âÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
½¨Ä¹¤Ï¤½¤ÎÆü¡¢Î¾¼Ô¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢»³¾ëÌÚÄÅ¡ÊÌÚÄÅÀî»Ô¡Ë¤ËÉë¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£½¨Ä¹¤Ï¤ß¤º¤«¤é¡¢ÎÎ¹ñ¶¤Þ¤Ç½Ð·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÍâÆü¤ËÎ¾¼Ô¤ò·´»³¾ë¤Ë¾·¤¤¤¿¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢»ËÎÁ¤Ç¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¸å¡¢²È¹¯¤ÈµÈÅý¤ÏÆàÎÉ¤ËÉë¤¤¤Æ¡¢¶½Ê¡»û¤ò½É½ê¤Ë¤·¤¿¡£
½¨Ä¹¤Ï9·î1Æü¤Ë¤½¤³¤òË¬Ìä¤·¡¢²È¹¯¤«¤é¿ÊÊª¤òÂ£¤é¤ì¡¢½¨Ä¹¤ËÂ³¤¤¤ÆÀµºÊ¤Î»ü±À±¡ÅÂ¡Ê¡ÖÆ±½÷Ãæ¡×¡Ë¡¢¤½¤ì¤Ë¡Ö½÷Ë¼½°¡×¤ÈÍÎÏ¤Ê²È¿Ã¤¿¤Á¡Ê¡ÖÁÚ¤ÎÆâ½°¡×¡Ë¤Ë¤âÂ£¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½¨Ä¹¤Ë»ü±À±¡ÅÂ¤È¡Ö½÷Ë¼½°¡×¤¬Æ±¹Ô¤·¡¢²È¹¯¤ËÂÐÌÌ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡Ö½÷Ë¼½°¡×¤ÏÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢½¨Ä¹¡¦»ü±À±¡ÅÂ¤ËÆ±¹Ô¤·¡¢¿ÊÊª¤òÂ£¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë½¨Ä¹¤Î²È¿Ã¤è¤ê¤â¾å°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢½÷Ë¼½°¡Ê½÷À²È¿Ã¡Ë¤ÎÉ®Æ¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿ÍÊª¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é½¨Ä¹Ä¹½÷¤ÎÊìÀÝ¼è±¡¤Ë¤¢¤¿¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Â³¤¤¤ÆµÈÅý¤«¤é¤â¿ÊÊª¤òÂ£¤é¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢½¨Ä¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¤â¤Î°Ê³°¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤ÆÍâ2Æü¡¢²È¹¯¤ÈµÈÅý¤ÏµþÅÔ¤Ë¸þ¤±¤Æµ¢´Ô¤·¡¢½¨Ä¹¤Ï¤ä¤Ï¤êÎÎ¹ñ¶ÌÜ¤Î»³¾ë³ÞÃÖ¡Ê³ÞÃÖÄ®¡Ë¤Þ¤Ç¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡ØÂ¿Ê¹±¡Æüµ¡Ù¡Ë¡£
½¨Ä¹¤Ë¤è¤ëËÜµò¾·ÂÔ¤Ï°ì¼ï¤ÎÆÀ°Õµ»¡©
¤³¤Î²È¹¯¤ÈµÈÅý¤Î·´»³¾ëË¬Ìä¤Ï¡¢½¨Ä¹¤¬¡Ö»ØÆî¡×¤òÌ³¤á¤¿³°ÍÍÂçÂçÌ¾¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤Î»öÎã¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤Î¤Á½¨Ä¹¤ÏÌÓÍøµ±¸µ¡¦¾®ÁáÀîÎ´·Ê¡¦µÈÀî¹²È¡¢ÅçÄÅÎµÇì¡ÊµÁµ×¡Ë¡¦µÁ¹°¤ò¡¢¤¢¤¤¤Ä¤¤¤Ç·´»³¾ë¤Ë¾·¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£½¨Ä¹¤¬Èà¤é¤ò·´»³¾ë¤Ë¾·¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö»ØÆî¡×¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¿ÆÌ©¤ÊÀ¯¼£´Ø·¸¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ö»ØÆî¡×¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ËÜµò¤Ë¾·¤¯¤³¤È¤¬ÄÌ¾ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤ß¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»þ´ü¤Î±©¼ÆÀ¯¸¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ØÆî¡×¤¬ËÜµò¤Ë³°ÍÍÂçÂçÌ¾¤ò¾·ÂÔ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Î»öÎã¤·¤«¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È½¨Ä¹¤Ë¤è¤ëËÜµò¾·ÂÔ¤Ï¡¢½¨Ä¹ÆÃÍ¤Î»ö¾Ý¤È¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¤½¤ì¤é¤ÎÂçÂçÌ¾¤È¤ÎÀ¯¼£´Ø·¸¤ò¡¢¤µ¤é¤ËÌ©ÀÜ²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡¢°ì¼ï¤ÎÆÀ°Õµ»¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø½¨µÈ¤òÅ·²¼¿Í¤Ë¤·¤¿ÃË ±©¼Æ½¨Ä¹ ÂçÂçÌ¾¤È¤Î³°¸ò¤ÈÎÎ¹ñÅý¼£¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£