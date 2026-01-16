¡Öº£Ç¯¤ÏÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¡×¤È·è¤á¤ë¡£¤½¤Î¿´³Ý¤±°ì¤Ä¤Ç¤Ê¤¼¤«Êë¤é¤·¤â¿´¤â°ÂÄê¤ò¡Ä50Âå°Ê¾å¤Ë¤³¤½´«¤á¤¿¤¤¡ª¡Ò¸º¤é¤¹ÊÒ¤Å¤±¡Ó¤È¤¤¤¦ÁªÂò
Ãå¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éþ¤ò²¡¤·¤³¤ó¤À¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¢ËÜ¤¬¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿ËÜÃª¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¤ª»®¤À¤é¤±¤Î¿©´ïÃª¡Ä¡Ä¡£¥â¥Î¤Ç°î¤ì¤¿²È¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¡¢¤È¤¤¤¦ÆÉ¼Ô¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£°ìÊý¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë7000¿Í°Ê¾å¤Î¼õ¹ÖÀ¸¤Ø¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¿¿Íµ¤À°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¦°¤ÉôÀÅ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤ò²á¤®¤¿¤éÊÒ¤Å¤±¤¿¤â¤Î¾¡¤Á¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°¤Éô¤µ¤ó¤¬50Âå°Ê¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤ª¼ê·ÚÊÒ¤Å¤±½Ñ¤òÅÁ¼ø¡ª º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°¤Éô²È¤Î¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¹¥Ã¥¥ê¡ª
* * * * * * *
¡Ö¸º¤é¤¹ÊÒ¤Å¤±¡×¤ÏÊë¤é¤·¤òÀ°¤¨¤ë°ìÊâ
2026Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ä
¡Ö¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤Ó¡¢²È»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Øº£Ç¯¤³¤½¤Ï¡Ù¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¸ª¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡ÖÇ¯Ëö¤ËÊÒ¤Å¤±¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢µ¤¤Å¤¯¤È¤Þ¤¿Éô²°¤¬»¨Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤â¤·¤¯¤ÏÇ¯¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÆ¤Ó¥â¥Î¤Ç¤¢¤Õ¤ì»Ï¤á¤¿Éô²°¤òÁ°¤Ë¡Ö»ä¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊÒ¤Å¤±¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤«¤·¤é¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¸½¼Â¤ò¸«¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÊÒ¤Å¤±¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¿·Ç¯ÅÙ¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¥â¥Î¤¬Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯Éô²°¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡Ö¸º¤é¤¹ÊÒ¤Å¤±¡×¤Ï¡¢Êë¤é¤·¤òÀ°¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Êµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ò¸«Ä¾¤¹¤¿¤á¤ÎÂç»ö¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼êÊü¤¹¡×¤³¤È¤Ç²¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«
¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡È¼êÊü¤·Êý¡É¤Î¥³¥Ä¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¡È¿·Ç¯¡É¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤â¤Î¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´³Ý¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸º¤é¤·¤¿¾õÂÖ¤òÊÝ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÊÒ¤Å¤±¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Êë¤é¤·Á´ÂÎ¤¬¡¢¤°¤Ã¤È°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼êÊü¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÆÃ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡ÖÇã¤¤Êª¤Î»ÅÊý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¹Ô¤¯¤È¤Ä¤¤¥«¥´¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¡¢¡Öº£¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤òÇã¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö»È¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¼Î¤Æ¤¿¤ê¡¢µ¤¤Å¤¯¤È¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¿©ºà¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤ó¤ÆÀ¼¤â¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¼¡Âè¤Ë²È¤ÎÃæ¤äÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¡¢¤µ¤é¤Ëµ¤»ý¤Á¤â¤º¤¤¤Ö¤ó¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥â¥Î¤ò¼êÊü¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡×¡Ö°Â¤¤¤«¤é¡×¡Ö¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Çã¤¤Êý¤¬¼«Á³¤È¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¹ç¤¦ÁªÂò¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¡×½¬´·¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë
¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿·Ç¯¤Îº£¡¢¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¡ÖÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¡×½¬´·¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡È¥ë¡¼¥ë¡É¤Ï¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¡£
¡üÇã¤¦Á°¤Ë¡Ö¤³¤ì¤òÃÖ¤¯¾ì½ê¤Ï¤¢¤ë¡©¡×¤È¹Í¤¨¤ë
¡üËÜÅö¤Ë»È¤¦¤«º£°ìÅÙ¼«Ê¬¤ËÌä¤¦
¡ü¤Ò¤È¤ÄÇã¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ò¤È¤Ä¼êÊü¤¹
¡ü¼ýÇ¼ÍÑÉÊ¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¡ÊÆþ¤ëÊ¬¤À¤±¤Ë¤¹¤ë¡Ë
¡ü¿ô¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯
¤ª¥¹¥¹¥á¤Ï¤³¤Î£µ¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð»ä¼«¿È¡¢Éþ¤ò°ìÃåÇã¤Ã¤¿¤é°ìÃå¼êÊü¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ÏÍð¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Öº£Æü¤Ï²¿¤òÃå¤è¤¦¡×¤ÈÌÂ¤¦»þ´Ö¤â¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Áý¤ä¤µ¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¡¢Êë¤é¤·¤òÀÅ¤«¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ï5Ëç¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬¡×¡Ö¤ª²Û»Ò¤Ï¤«¤´¤ËÆþ¤ë¤À¤±¡×¡ÖÀöºÞ¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¤Ï1ËÜ¡×¤Ê¤É¤È·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Áý¤¨¤ë¤³¤È¤â¡¢ÌÂ¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤Êë¤é¤·¡×¤Î¸úÇ½
¡ÖÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò¿´³Ý¤±¤¿Êë¤é¤·¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¸úÇ½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¿´¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
º£Ç¯¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§Ãø¼Ô¡Ë
¼Â¤Ï¡ÖÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢Êë¤é¤·¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¸¤Êý¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÍ½Äê¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¡ÖÌò³ä¤òÊú¤¨¹þ¤ß¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¡Ö¾ðÊó¤âÉ¬Í×°Ê¾å¤ËÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¡×¡Ä¡£
ÆÃ¤Ë50Âå°Ê¾å¤Ï¡¢²¿¤«¤òÂ¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤ê¡¢À°¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¿ÍÀ¸¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¯»þ´ü¤À¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÇ¯Âå¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¿·Ç¯¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¤³¤È¤òÌµÍý¤Ë»Ï¤á¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£¤à¤·¤í¡Öº£Ç¯¤ÏÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¡×¤È·è¤á¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢¤¤Ã¤ÈÊë¤é¤·¤â¿´¤âÀÅ¤«¤Ë¡¢¤Ç¤â³Î¼Â¤ËÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
50Âå¤«¤é¤Î¿·Ç¯¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê²º¤ä¤«¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£