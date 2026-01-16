ÊÆ¹ñ¤¬°ìÉô¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÀ½ÉÊ¤Ë´ØÀÇ¤òÄÉ²Ã¡¢NVIDIA¤ÈAMD¤âÂÐ¾Ý¤Ë
ÊÆ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï1·î14Æü¤ËÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢1·î15Æü¤«¤é°ìÉô¤ÎÍ¢ÆþÈ¾Æ³ÂÎ¡¢È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÀßÈ÷¤ª¤è¤Ó¤½¤Î´ØÏ¢À½ÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ25%¤Î´ØÀÇ¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¸øÉ½¤·¤¿¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ÊNVIDIA¡Ë¼Ò¤ÎH200¥Á¥Ã¥×¤ª¤è¤Ó¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¡¦¥Þ¥¤¥¯¥í¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥·¥º¡ÊAMD¡Ë¼Ò¤ÎMI325X¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥¿¡¼¥Á¥Ã¥×¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡¢´ØÀÇÄÉ²Ã¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ï¡¢1962Ç¯ÊÆ¹ñÄÌ¾¦³ÈÂçË¡232¾ò¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡Ö¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î¶¼°Ò¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤À¡×¤Èµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÀ¤³¦¤ÇÈ¾Æ³ÂÎÀ½ÉÊ¾ÃÈñÎÌ¤ÎÌó4Ê¬¤Î1¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢´°Á´¤Ë¼«¹ñ¤ÇÀ¸»º¤Ç¤¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¤Ï¼ûÍ×¤Î¤ï¤º¤«10¡ó¤Ë²á¤®¤º¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤Ï¹ñËÉ¤Î¼ûÍ×¤äÆüÁý¤·¤ËÁý²Ã¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥Ë¡¼¥º¤òËþ¤¿¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö³¤³°¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤Ï¿¼¹ï¤Ê·ÐºÑÅª¤«¤Ä¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤¬Ê»¤»¤ÆÈ¯É½¤·¤¿ÉÕÂ°Ê¸½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¸¦µæ³«È¯¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¢¸ø¶¦ÉôÌç¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÈ¾Æ³ÂÎÀ½ÉÊ¤Ïº£²ó¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢2025Ç¯9·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿°åÌôÉÊ¤äÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ºÇ¶á¼Â»Ü¤·¤¿À½Â¤¶È»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Î°ìÏ¢¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊËÇ°×¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤ò¾·¤¯¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë