¡Ú¥ê¥³¡¼¥ë¾ðÊó¡Û53ËüÂæ°Ê¾å¤ÎAnkerÀ½ÉÊ¤¬È¯²Ð¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ä¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤âÂÐ¾Ý¤Ë
¥¢¥ó¥«¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÀ½¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ä¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²ÐºÒ»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸¤ËÈ¼¤¦²ó¼ý¡¦¸ò´¹¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤â°ÂÁ´³ÎÇ§¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ëÆÃ½¸¤òÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ÏÁáµÞ¤Ê³ÎÇ§¤ÈÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖAnker PowerCore 10000¡×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2022Ç¯12·î25Æü¡Á2025Ç¯10·î21Æü
ÂÐ¾ÝÂæ¿ô¡§41Ëü124Âæ
¡ÖSoundcore 3¡×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2022Ç¯12·î16Æü¡Á2025Ç¯10·î21Æü
ÂÐ¾ÝÂæ¿ô¡§9Ëü1933Âæ
¡ÖAnker PowerConf S500¡×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2022Ç¯12·î29Æü¡Á2025Ç¯10·î21Æü
ÂÐ¾ÝÂæ¿ô¡§8980Âæ
¡ÖSoundcore Motion X600¡×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2023Ç¯4·î24Æü¡Á2025Ç¯10·î21Æü
ÂÐ¾ÝÂæ¿ô¡§1Ëü1200Âæ
°ÂÁ´¤Ë»ÈÍÑ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ê¤¿¤á¡¢¼«¿È¤Î½êÍ¤¹¤ë·¿ÈÖ¤¬³ºÅö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«Ä¾¤Á¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¼õ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô)
AnkerÀ½ÉÊ¤Î²ó¼ý¤È¸ò´¹ÂÐ¾Ý¤Ï¥ê¥Á¥¦¥àÅÅÃÓÆâÂ¢½¼ÅÅ´ï¤Î¡ÖAnker PowerCore 10000¡×¤ä¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Î¡ÖSoundcore 3¡×¡ÖSoundcore Motion X600¡×¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤ª¤è¤Ó¼þÊÕ¤¬²ÐºÒ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ÆÂ»¤·¤¿¤¿¤á¡¢2025Ç¯10·î21Æü¤è¤ê¸ò´¹¤ä²ó¼ý¤ÎÂÐ±þ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
°ÂÁ´¤Ë»ÈÍÑ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ê¤¿¤á¡¢¼«¿È¤Î½êÍ¤¹¤ë·¿ÈÖ¤¬³ºÅö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«Ä¾¤Á¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¼õ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î°ÂÁ´³ÎÇ§¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Ï¥ê¥³¡¼¥ë¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ´µ¯¤ÎÆÃ½¸¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÃÈñ¼Ô¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤Î¥ê¥³¡¼¥ë¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤òÂ¥¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Akner¤Î¤è¤¦¤Ë¿Íµ¤¤ÎÀ½ÉÊ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼«¿È¤¬»ý¤ÄÀ½ÉÊ¤ËÆ±¤¸Êª¤¬¤Ê¤¤¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
