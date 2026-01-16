40Ç¯¤Ö¤ê¡ÈÉü³è¡É¤Î¡Ö¥Þ¡¼¥Á¡×¤ËÈ¿¶ÁÂ¿¿ô¡ª ¥Ü¥í¥Ü¥í¤«¤é¿·¼ÖÊÂ¤Ë¡ÄÆü»º¹»³ØÀ¸¤¬¿ÔÎÏ!? ¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×´°À®ÅÙ¤¬À¨¤¹¤®¤ë
¡¡2026Ç¯¤ÎËë³«¤±¤ò¹ð¤²¤ëÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¡£¤½¤ÎÆü»º¥Ö¡¼¥¹¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1980Ç¯Âå¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¶áÆ£¿¿É§»á¤Î°¦¼Ö¤Ç¤¢¤ë½éÂå¡Ö¥Þ¡¼¥Á¡×¤ò¡¢Æü»º¼«Æ°¼ÖÂç³Ø¹»¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¥Õ¥ë¥ì¥¹¥È¥¢¡£
¡¡¤½¤Î´°À®ÈäÏª¤Î¾ì¤Ë¤Ï¡¢Í½ÁÛ¤À¤Ë¤·¤Ê¤¤¥Ó¥Ã¥°¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢²ñ¾ì¤Ï°ÛÍÍ¤ÊÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÎò»ËÅª¤Ê½Ö´Ö¤Ë¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥Þ¡¼¥Á¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î³¹¤Ë¥ê¥¿¡¼¥ó¥Þ¥Ã¥Á¡×¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëµì¼Ö¤ÎºÆÀ¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¶áÆ£»á¤¬¸Ä¿ÍÇäÇã¤ÇÆþ¼ê¤·¤¿¼ÖÎ¾¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Æü»º¼«Æ°¼ÖÂç³Ø¹»¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¼ø¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥ì¥¹¥È¥¢ºî¶È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤½¤Îºî¶È¤Î²á¹ó¤µ¤Ç¤¹¡£
¡¡µþÅÔ¹»¤Î³ØÀ¸¤¬Ã´Åö¤·¤¿ÅÉÁõÇíÎ¥¤Î¹©Äø¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È107¸Ä¤â¤Î±ú¤ß¡Ê¥¨¥¯¥Ü¡Ë¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼êºî¶È¤Ç½¤Éü¡£
¡¡ÆÊÌÚ¹»¤Ç¤Ï»¬¤Ó¤Ä¤¤¤¿¥Þ¥Õ¥é¡¼¤È³ÊÆ®¤·¡¢°¦ÃÎ¹»¤Ç¤Ï¶áÆ£»á¤Î¡Ö¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ç¾è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤Ë±þ¤¨¡¢AT¤«¤éMT¤Ø¤ÎºÜ¤»ÂØ¤¨¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎÊ³Æ®¤ËÂÐ¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö³ØÀ¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î´èÄ¥¤ê¤Ï¤¹¤´¤¤¡£ÎÉ¤¤·Ð¸³¤òÀÑ¤á¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¿·¤·¤¤¥¯¥ë¥Þ¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤Î¤â¤¹¤´¤¤¤±¤É¡¢¸Å¤¤¼Ö¤Î¹½Â¤¤ò»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¸¦µæ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÎ¸³¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¶µ°éÅª¤Ê°ÕµÁ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£¤Î¥¯¥ë¥Þ¤È¤Ï°ã¤¦Å´¤ÎÁÇºà´¶¤äÉôÉÊ¤ÎÄ´Ã£Æñ°×ÅÙ¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÉü¸µ¤¹¤ëµ»½Ñ¼Ô¤ÏÁª¤Ð¤ì¤·¼Ô¤¿¤Á¡£¤³¤ì¤ò³ØÀ¸¤¬¤ä¤ë¤Î¤ÏÀ¨¤¤¡×¡ÖÀ°È÷»Î¤¬Ä¾¤»¤ëµ¡³£Á³¤È¤·¤¿¼Ö¤â¡¢µ»½Ñ·Ñ¾µ¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤êÂ³¤±¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¡¢¼ã¤¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¿¤Á¤Î¾Íè¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÉ¤Ã¤¿½éÂå¥Þ¡¼¥Á¡ÊK10·¿¡Ë¤Î»Ñ¤Ë¡¢Åö»þ¤òÃÎ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï²û¤«¤·¤àÀ¼¤¬°î¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Æ±¼Ö¤Ï¡¢¥¸¥¦¥¸¥¢¡¼¥í¤Ë¤è¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤âË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥Þ¡¼¥Á¤¬1ÈÖ¡×¡Ö°ì¸«ÃÏÌ£¤À¤±¤É¡¢¥¸¥¦¥¸¥¢¡¼¥í¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÌ¤¤À¸Å¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤Î»¿¼¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÍ§¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Þ¡¼¥Á¥¿¡¼¥Ü¤ò±¿Å¾¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£½Å¥¹¥Æ¤Ç¤â¥¥Ó¥¥ÓÁö¤Ã¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¯¤ë¤¯¤ë²ó¤¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬²û¤«¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Åö»þ¤Î¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¤òÁÛµ¯¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤âÂ¿¤¯¡¢¾¼ÏÂ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬»ý¤Ä¥¢¥Ê¥í¥°¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬ºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈºÇÂç¤Î¸«¤»¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Â¾¥á¡¼¥«¡¼¼óÇ¾¿Ø¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£ ¡¡
¡¡¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¸åÈ¾¡¢Æü»º¤Î¥¤¥ô¥¡¥ó¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥µ¼ÒÄ¹¤È¤È¤â¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤ÎËÅÄ¾ÏÃË²ñÄ¹¡Ê¥â¥ê¥¾¥¦»á¡Ë¤È¡¢¥Û¥ó¥À¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡ÊHRC¡Ë¤ÎÅÏÊÕ¹¯¼£¼ÒÄ¹¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ëÆü»º¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ë¥È¥è¥¿¤È¥Û¥ó¥À¤Î¥È¥Ã¥×¤¬ÊÂ¤Ó¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬»Å¾å¤²¤¿¥Þ¡¼¥Á¤ò¾Ð´é¤Ç°Ï¤à¡£¤³¤Î¸÷·Ê¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¶Ã¤¤È´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¸÷·Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥È¥Ã¥×Æ±»Î¤¬¡¢¤¿¤À¤Î¼Ö¹¥¤¤È¤·¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¨¤ë¤Î¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö¥È¥è¥¿¤È¥Û¥ó¥À¤Î¼ÒÄ¹¤Þ¤ÇÅÐ¾ì¤È¤ÏÀ¨¤¤¡£ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤¬Æü»º¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬¥¬¥Ã¥Á¥ê¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¼Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¼ã¤¤µ»½Ñ¼Ô¤ò°é¤Æ¤ë°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢Â¾¥á¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤½¤¦¡×¤È¡¢¥á¡¼¥«¡¼´Ö¤Î¶¥Áè¤òÄ¶¤¨¤¿¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ä¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î³èÀ²½¤òË¾¤à¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê°Õ¸«¤â¡£
¡¡°ìÂæ¤Îµì¼Ö¥ì¥¹¥È¥¢¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢³ØÀ¸¤ÎÀ®Ä¹¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¡¢¤½¤·¤Æ´ë¶È¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö¥¯¥ë¥Þ°¦¡×¤ò·Ò¤°¡¢Âç¤¤Ê¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£