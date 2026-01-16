Ë½°ûË½¿©¤ò¶Ë¤á¤¿²áµî¤òÀ¶»»¡£Àµ·î¤ÇÍð¤ì¤¿¿©À¸³è¤ò¡Ö´°Á´±ÉÍÜ¿©¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ÇÀ°¤¨¤Æ¤ß¤¿
½µ2¤Ç¾Æ¤Æù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿°ßÄ²¤ò¡¢º£¤³¤½Ï«¤ë¤È¤¡Ä¡ª
2026Ç¯¡¢ÎáÏÂ8Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§ÍÍ¤ÏÎÉ¤¤Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò²á¤´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ·îÂÀ¤ê¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ð¤«¤ê¤Ï·ò¹¯°Õ¼±¤ò¼êÊü¤·¤¿Ë½°ûË½¿©¤âµö¤µ¤ì¤ë¥à¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤¡¤½¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬»Å»ö»Ï¤á¤Î»þ´ü¤ËÍè¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ù¤¯¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
´°Á´±ÉÍÜ¿©¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎBASE FOOD¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖBASE RAMEN¡×¡ª
·Ü¥¬¥é¾ßÌýÌ£¤ÈÌ£Á¹Ì£¤¬³Æ4¸Ä¡¢¹ç·×8¿©Ê¬¤È¤·¤ÆAmazon¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
Á´Î³Ê´¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¤âËÉÙ¤È¤Î¤³¤È¡£±ÉÍÜËÉÙ¤Ê¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤Î¤ªÌ£¤ä¤¤¤«¤Ë¥Ã¡£
ºî¤êÊý¤Ï¡¢¤¤¤¿¤Ã¤ÆÉáÄÌ
ºî¤êÊý¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ÈÆ±ÍÍ¡£´¥Áç¤«¤ä¤¯¤È¡¢¸åÆþ¤ì¤Î±ÕÂÎ¥¹¡¼¥×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÌÍ¤¬¾®ÇþÁ´Î³Ê´¤Ç¤Ç¤¤Æ¤ë¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ä¤±ÌÍ¤Ê¤É¤Ç¤âÁ´Î³Ê´ÌÍ¤Ï¸«¤«¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¤Ç¤Ï¤Ç¤Ï¥µ¥¯¤Ã¤Èºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤«¤ä¤¯¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤ªÅò¤âÆþ¤ì¤Æ¡£
±ÕÂÎ¥¹¡¼¥×¤ò²¹¤á¤Ä¤Ä4Ê¬ÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ï3Ê¬20ÉÃ¤¯¤é¤¤¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë·Ü¥¬¥é¾ßÌýÌ£¤ÈÌ£Á¹Ì£¡¢¤É¤Á¤é¤â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ï15g°Ê¾å¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤Ï300kcal¤Û¤É¤È¡¢¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¡¦Äã»é¼Á¤ÊÉôÎà¤Ç¤¹¡£¿©ÊªÁ¡°Ý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢°ßÄ²¤Ë¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
´°Á´±ÉÍÜ¿©¤Ç¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥é¡¼¥á¥ó¤À¡ª
¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´°À®¡£¤³¤Á¤é¤Ï·Ü¥¬¥é¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤¹¡£ºòº£¤Î¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¤·¤Æ¤ÏÌýËì¤¬¾¯¤Ê¤á¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£
ÌÍ¤â¸«¤¿ÌÜ¤ÏÉáÄÌ¡£Á´Î³Ê´¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÉ½ÌÌ¤Ë¤ä¤ä¼Á´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¡¼¥×¤¬Íí¤ß¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤ÏËþ¤ò»ý¤·¤Æ¡¢¤¤¤¶¼Â¿©¡ª
¥º¥ë¥ë¡Ä¡Ä¥º¥º¡Ä¥º¥ë¡Ä¡Ä¡£
¤¦¤ó¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤À¡ª ¥é¥¤¥È¤Ê·Ü¥¬¥é¾ßÌý¤È¤¤¤¦¥¹¡¼¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢±ö²Ã¸º¤Ï¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¡£ÌÍ¤Ï¤ä¤ä¥â¥½¤Ã¤È¤·¤¿³ú¤ß±þ¤¨¤Ç¡¢¾®Çþ¤é¤·¤¤¹á¤ê¤ä¥Á¥å¥ë¥Á¥å¥ë´¶¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¤·¤¿¡£¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼ÈÓ¤È¤·¤Æ¤ÏÇ»¸ü¤ÊÉôÎà¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ª¼¡¤ÏÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡Êºî¤êÊý¤Ï·Ü¥¬¥é¾ßÌý¤ÈÆ±¤¸¡Ë¡£¤³¤Á¤é¤Î¤Û¤¦¤¬Ç»¸ü¤½¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡¢¥é¡¼¥á¥óÍß¤ò¶¯¤¯Ëþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡£
¥º¥ë¥Ã¡¢¥º¥ë¥ë¡Ä¥º¥¾¡Ä¡Ä¡£
¤Õ¤à¡¢¤³¤ìÈþÌ£¤¤¤¾¡£Ì£Á¹¤é¤·¤µ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌÍ¤È¤â¤è¤¯Íí¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ¤Î¤ß¤½¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¶á¤¤¿©¤Ù±þ¤¨¤Ç¤·¤¿¡£ÌÍ¤Î¥â¥µ¤µ¤Ï·Ü¥¬¥é¾ßÌý¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¤Û¤¦¤¬Ì£¤¬Ç»¸ü¤Ç¿©´¶¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¡£
¡Öºá°´¶¤Ê¤¯¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ëµ¶¤ê¤Ê¤·
¤³¤ÎBASE RAMEN¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡ÖÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥é¡¼¥á¥óÍß¤òËþ¤¿¤¹¤Ë¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡£¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤Î¿ÍÎà¤Ï»é¤ÈÅü¤òÍß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡Ä¡£
¤Ç¤â¥é¡¼¥á¥óÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥µ¥¯¤Ã¤Èºî¤ì¤ë°ì¿©¤È¤«Ë½¿©¸å¤Î¥Á¥ëÈÓ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢±ÉÍÜÌÌ¤Ç¤âºî¤ê¤ä¤¹¤µ¤Ç¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¤ä¤Ï¤ê¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÀÝ¤ì¤ë¤Î¤Ï°ÎÂç¤Ç¤¹¡£
¤ª¤»¤Á¤Ë¤ªÌß¤Ë³°¿©¤Ë¤È¡¢¿©À¸³è¤¬Íð¤ì¤¿¤ªÀµ·î¡£Èè¤ì¤ò°ú¤¤º¤ë°ßÄ²¤òBASE RAMEN¤Ç¥±¥¢¤·¤Æ¡¢·ò¤ä¤«¤Ê2026Ç¯¤òº£°ìÅÙ¡¢»Ï¤á¤è¤¦¤¸¤ã¤¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¡Ö¤³¤ì°ì¿©¤ÇOK¡×¤Ê¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤Ï¡¢¿´¶¯¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
