¤¼¤Ã¤¿¤¯¤ó¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó³Ú¶Ê¤ò¤Þ¤È¤á¤¿EP¡Ø±§ÃèZINE¡ÙÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡¡¿·¶Ê2¶Ê¼ýÏ¿¤â
¡¡¤¼¤Ã¤¿¤¯¤ó¤¬¡¢2024Ç¯¤«¤é2026Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó³Ú¶Ê¤ò¤Þ¤È¤á¤¿EP ¡Ø±§ÃèZINE¡Ù¡Ê¤¦¤Á¤å¤¦¤¸¤ó¡Ë¤ò1·î23Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¤¼¤Ã¤¿¤¯¤ó¡¢¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ç¼¨¤¹¶þ»Ø¤Î¥á¥í¥Ç¥£¥á¥¤¥«ー¡õ¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤È¤·¤Æ¤ÎÄìÎÏ¡Ë
¡¡ËÜºî¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¡ÈÃÏµå¿Í¤Ç¤¢¤ê±§Ãè¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¤¼¤Ã¤¿¤¯¤ó¤ÈÌû²÷¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤¬ºî¤Ã¤¿ZINE¡ÊÆ±¿Í»ï¡Ë¡É¡£AI¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢AI¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¡É¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¡È1ºý¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ýÏ¿¶Ê¤Ï¡¢¿·¶Ê2¶Ê¤È´ûÈ¯¶Ê4¶Ê¤ÎÁ´6¶Ê¡£¥êー¥É¶Ê¤Ï°²ÅÄºÚÌ¾»Ò from 7co¤ò·Þ¤¨¤¿¿·¶Ê¡Ö±§Ãè¿Í feat. °²ÅÄºÚÌ¾»Ò from 7co¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈÃÏµå¿Í¤â»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤Æ±§Ãè¤«¤é¸«¤¿¤éºÇ¶¯¤Ë³Ê¹¥ÎÉ¤¤±§Ãè¿Í¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿·¶Ê¡Ö¿²¤ì¤Ê¤¤!!¡×¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬ー¡¿¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎRiku Oshima¤ò¥é¥Ã¥×¤È¥³ー¥é¥¹¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¡¢ÌÓ¿§¤Î°ã¤¦¥é¥Ã¥×¤ò³Ú¤·¤á¤ë³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡È½Õ¤Î½Ð²ñ¤¤¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¤æ¤¤¤Ë¤·¤ª¤È¤Î¶¦ºî¡ÖPizza Planet¡×¤ä¡¢¡È½ë¤¹¤®¤ë¡¢²Æ¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥ì¥²¥¨¤ÎÍ×ÁÇ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¥¯¥Ü¥¿¥«¥¤¤ÈÀ©ºî¤·¤¿¡Ö¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡¢Åö»þ¹â¹»À¸¤Îedhiii boi¤È¤¼¤Ã¤¿¤¯¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¶ì¤·¤ß¤äÅù¿ÈÂç¤ÎÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿¡ÖËÍ¤À¤±¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡¢The band apart¤ÎÌÚÊë±É°ì¤¬¥é¥Ã¥Ñー¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¼Â±é¤âthe band apart¥á¥ó¥Ðー¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡Ö¥¢¥¹¥Ñ¥é¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¤¼¤Ã¤¿¤¯¤ó¤Ï¡¢ËÜÆü1·î16Æü¤ËÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ª¡ØHappy Voice! from YOKOHAMA¡Ù¡Ê¥é¥¸¥ªÆüËÜ¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ËÜºî¤«¤é¤Î½é¥ª¥ó¥¨¥¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¼¤Ã¤¿¤¯¤ó¡¡¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¦¡Ø±§ÃèZINE¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍ§Ã£¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤Î²»³ÚMAGAZINE¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡ªHIPHOP,DnB,reggae¤Ê¤É¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤ë¤Î¤ÏJPOP¤Ç¤¢¤ê²æ¡¹¤¬±§Ãè¿Í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÀäÂÐ¹¥¤¤Ê¶Ê¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Úー¥¸¤ò²¿ÅÙ¤âÄ°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¦¡Ö±§Ãè¿Í feat. °²ÅÄºÚÌ¾»Ò from 7co¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¿Í¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À½»¤ó¤Ç¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡£¤·¤«¤·²æ¡¹¤âÃÏµå¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¤Î¤ÇÂ¾¤ÎÀ±¤«¤é¤ß¤¿¤é¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¤Æ¤«±§Ãè¤«¤é¸«¤¿¤é²æ¡¹±§Ãè¿Í¤Ç¤Ï¡©¥¹ー¥Ñー¤Ç³ä°ú¥·ー¥ëÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤â¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
¤Ã¤Æ¤³¤È¤òÄÁ¤·¤¯¥Àー¥¯¤Ê¥Óー¥È¾å¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£°²ÅÄ¤µ¤ó¡Êfrom 7co¡Ë¤Î²Î¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¥¯ー¥ë¤Ç¥ä¥Ð¥¤¤Î¤Ë¥»¥ê¥Õ¥Ñー¥È¤ª¤Á¤ã¤é¤±¤Æ¤ÆËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£±§Ãè¿Í¤Î¤ß¤ó¤Ê¡ªÄ°¤¤¤Æ¤Í¡ª
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë