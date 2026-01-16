¶áÆ£·ò²ð¡ÖæÆÊ¿¤Ë¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡¡¾¾ËÜÍµ¼ù¡ÖÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦ÀÕÇ¤´¶¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡×»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÁª½Ð¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àª¤¬°Õµ¤¹þ¤ß
¡¡3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï16Æü¡¢°ìÉôÂåÉ½Áª¼ê¤ò11Áª¼êÄÉ²ÃÈ¯É½¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¤ÏËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¡¢¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¡¢¼þÅìÍ¤µþÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¡¢¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¶áÆ£¤È¼þÅì¡¢ÄÉ²Ã¾·½¸¤À¤Ã¤¿ËÒ¸¶Âç¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤ËÂ³¤¯½Ð¾ì¡£¾¾ËÜÍµ¤Ï½é¤ÎWBCÂåÉ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î4Áª¼ê¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤Ç°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶áÆ£·ò²ð¡ÖWBC¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤Ç¡¢¤Þ¤¿Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Âç²ñ¤ÏÏ¢ÇÆ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬ÌÜÉ¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤ÈÀÕÇ¤´¶¤ò¤â¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÊÂçÃ«¡ËæÆÊ¿¤Ë¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¡ËÒ¸¶ÂçÀ®¡ÖÁ°²óÂç²ñ¤ËÂ³¤¤¤ÆÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØÉé¤¦¤â¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ï¢ÇÆ¤ò¤·¡¢ÆüËÜÌîµå¤Î¶¯¤µ¤ÈÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËÁ°²óÆ±ÍÍ¤«¤Ê¤ê¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¼þÅìÍ¤µþ¡Ö¤Þ¤º¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¡¢Ï¢ÇÆ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¾¾ËÜÍµ¼ù¡Ö¤Þ¤º¡¢WBC¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦ÀÕÇ¤´¶¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¼«Ê¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×