»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ÄÉ²Ã¾·½¸Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤Ï16Æü¡¢ÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤Î°ìÉôÁª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£²ó¤ËÄÉ²Ã¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡¢ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤é11¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¾·½¸¤ÇÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¡È³°Ìî¼êÌäÂê¡É¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¿ûÌî¡¢º´Æ£¤ò´Þ¤á¤ÆDeNA¡¦ËÒ½¨¸çÆâÌî¼ê¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¼ã·î·òÌðÊá¼ê¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¡¢¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡¢¼þÅìÍ¤µþÆâÌî¼ê¡¢¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¡¢À¾Éð¡¦¸»ÅÄÁÔÎ¼ÆâÌî¼ê¡¢ºå¿À¡¦ºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¡¢¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¤Î·×11¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡¢µÆÃÓÍºÀ±¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¢¾¾°æÍµ¼ù¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¡¢°ËÆ£Âç³¤¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¢ÂçÀª¡Êµð¿Í¡Ë¡¢¼ï»ÔÆÆÚö¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¡¢Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ¡ÊÀ¾Éð¡Ë¡¢ÀÐ°æÂçÃÒ¡Êºå¿À¡Ë¤Î8Åê¼ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï³°Ìî¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö5ÏÈ¡£ËÒ¸¶Áª¼ê¤â¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¡Ê¼é¤ì¤ë¡Ë¡£º´Æ£Áª¼ê¤â¡£²¬ËÜÁª¼ê¤â¡Ê¸õÊä¤Ç¡Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¼þÅì¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö³°Ìî¼ê¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎËÜ¿¦Åª¤Ê¤Î¤ÏÈà¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÁª½Ð¤Þ¤Ç¤ËÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ç¡¢¸õÊä¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦µÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤é¡£Á°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Î¥é¡¼¥º¡¦¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¤¬¼é¤Ã¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡£¼þÅì¤ÎÊ³Æ®¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë