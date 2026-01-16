¡Ö¤Ê¡¦¤Ê¡¦¤Ê¤ó¤Æ¼ã¤¤¡×»°ÂåÌÜËãµÜ¥µ¥¤«¤é40Ç¯¡ÄÀõ¹áÍ£àÊ·°Ïµ¤¤¬¤é¤êá¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥³¡¼¥Ç¤ËÈ¿¶Á¡ÖÀÎ¤Î¤ªÊõ¼Ì¿¿¤«¤È¡×
¡Ö¥»¥¯¥·¡¼·Ï¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×
¡¡²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀõ¹áÍ£(µÜºê»Ô½Ð¿È)¤¬Ê·°Ïµ¤¤ò¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ¤¨¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢Âè»°ÃÆ¡¡º£²ó¤ÇºÇ¸å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¡¥°¡¦¥°¡¦¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Í¥¯¥¿¥¤¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤È¥Ü¡¼¥¤¥Ã¥·¥å¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¥»¥¯¥·¡¼·Ï¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤Ç¤·¤¿¡¡¤Ã¤Æ¡ÄÃ¯¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤Ã¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤ªÃãÌÜ¤ËÀå¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê·°Ïµ¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¡¦¤Ê¡¦¤Ê¤ó¤Æ¼ã¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«Æü¤ËÆü¤Ë¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¤Ê¡¢À¸µÓ¡×¡ÖÍ½ÁÛ³°¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¼ã¤¤º¢¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÀÎ¤Î¤ªÊõ¼Ì¿¿¤«¤È»×¤¤¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Àõ¹á¤Ï1986Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥±¥Ð¥ó·º»öIII ¾¯½÷Ç¦Ë¡Ä¡ÅÁ´ñ¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¼çÌò¤Î»°ÂåÌÜËãµÜ¥µ¥¡¦É÷´ÖÍ£Ìò¤ò±é¤¸¤ÆÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£½÷Í¥¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¹ñÌ±Åª¤Ê¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿¡£