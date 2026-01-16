¡Ö¸áÇ¯¤ËÂçÌò¡×¶¥ÇÏ¾ì¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤Î24ºÐ¥¢¥¤¥É¥ë»ÔÂ¼°¦Î¤¤ËÈ¿¶Á¡Ö¼ñÌ£¤òÀ¸¤«¤»¤ÆÍýÁÛÅª¡×¡Ö¤¢¤¤¤Á¡¼Í½ÁÛ³Ú¤·¤ß¡×
¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¾Ð´é
¡¡¶¥ÇÏ¹¥¤¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëHKT48¤Î»ÔÂ¼°¦Î¤(24)¤¬¾®ÁÒ¶¥ÇÏ¾ì(Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô)¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤òÊó¹ð¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢2026Ç¯¾®ÁÒ¶¥ÇÏ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈX¤ÇÊó¹ð¤·¡¢¾ìÆâ¤Ç»£¤Ã¤¿¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡¡¤µ¤é¤Ë¾®ÁÒ¶¥ÇÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£1Ç¯´Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡´ò¤·¤¤Êó¹ð¤Ë¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¡×¡Ö¸áÇ¯¤ËÂçÌò¡×¡Ö¼ñÌ£¤ò¤ª»Å»ö¤ËÀ¸¤«¤»¤ë¤Î¤ÏÍýÁÛÅª¡×¡Ö¤ª»Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Í¡Á¡×¡ÖHKT48¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬¶¥ÇÏ³¦¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ø¡×¡Öº£Ç¯¤â¤¢¤¤¤Á¡¼Í½ÁÛ³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¤Ê¤É¤È½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£