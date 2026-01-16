¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡×¿¹ÅÄ¹ä¡ßµÜÂô¤ê¤¨àÉ×ÉØÌ©Ãå¥ì¥¢¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¹ä¤Á¤ã¤ó¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æº¤¤ë¡×¡Ö·¦ÄÍ¤µ¤ó¤È¤â¸òÎ®¤¢¤ë¤ó¤À¡½¡ª¿¹ÅÄÉ×ºÊ¡ª°Õ³°¡ª¡×¤ÎÀ¼¡¢¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¬Åê¹Æ
¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¤Ç¿¹ÅÄ¤¬µÜÂô¤ÎÇØÃæ¤ËÏÓ¤ò¤Þ¤ï¤·¡Ä
¡¡½÷Í¥¤ÎµÜÂô¤ê¤¨¤È¸µ¡ÖV6¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÇÐÍ¥¡¦¿¹ÅÄ¹ä¤ÎÉ×ÉØ2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡¢SNS¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤Î·¦ÄÍÍÎ²ð¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¡Ö¿¹ÅÄ¹ä¡õµÜÂô¤ê¤¨É×ºÊ¡¡meets Sami-T@Â¿Ëà¥Ò¥ë¥º¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¤Î1Ëç¤òÅê¹Æ¡£·¦ÄÍ¡¢DJ¤ÎSami-T¡¢µÜÂô¡¢¿¹ÅÄ¤Î4¿ÍÊÂ¤Ó¡¢¿¹ÅÄ¤¬µÜÂô¤ÎÇØÃæ¤ËÏÓ¤ò²ó¤·¤Æ¤Û¤Û¾Ð¤à¿ÆÌ©¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÁ¤·¤¤4¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö·¦ÄÍ¤µ¤ó¤È¤â¸òÎ®¤¢¤ë¤ó¤À¡½¡ª¿¹ÅÄÉ×ÉØ¡ª°Õ³°¡ª¡×¡Ö¤ê¤¨ÍÍ¤ÈÉ×ÉØ¤Ç¥´¥ë¥Õ¡×¡Öº£¤À¤ËµÜÂô¤ê¤¨¤µ¤ó¤È¡¢¿¹ÅÄ¹ä¡©¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡×¡Ö·¦ÄÍ¤¯¤ó¤È¿¹ÅÄ¹äÉ×ºÊ¤ÈSami-T¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥á¥ó¥Ä¤Ç¥´¥ë¥Õ¤·¤Æ¤ó¤Î¡×¡Ö¿¹ÅÄ¹ä¤ÈµÜÂô¤ê¤¨¤¬·ëº§¤·¤Æ¤ë¤Î¤òº£ÃÎ¤Ã¤¿¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¥Û¥ó¥È·¦ÄÍÍÍÍÍ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡Ö¤Ë¤·¤Æ¤â¹ä¤Á¤ã¤ó¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æº¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡µÜÂô¤Ï°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤ÆÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤¹¤ë¤¬2016Ç¯¤ËÎ¥º§¡£18Ç¯¤ËV6¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¿¹ÅÄ¤È·ëº§¡£21Ç¯¤ËV6¤¬²ò»¶¤·¿¹ÅÄ¤Ï»öÌ³½ê¤òÂà½ê¡£µÜÂô¤È¶¦¤Ë¿·»öÌ³½ê¡ÖMOSS¡×¤òÀßÎ©¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£