¡ÖÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦ÀÕÇ¤¤òËº¤ì¤ºÁ´ÎÏ¤Ç¡×2Âç²ñÏ¢Â³WBC¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×Áª½Ð¤ÎÀ¾Éð¡¦¸»ÅÄÁÔÎ¼¤¬Ï¢ÇÆ¤Ø·è°Õ
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê50¡Ë¤Ï16Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡ËÂåÉ½Áª¼ê¤Î°ìÉô¤òÈ¯É½¡£À¾Éð¤Î¸»ÅÄÁÔÎ¼ÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸»ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤ÓWBCÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÌò³ä¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥×¥ì¡¼¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦ÀÕÇ¤¤òËº¤ì¤º¡¢ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤Ë·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¼éÈ÷¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿2023Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Ï±¦¼ê¾®»Ø¤ò¹üÀÞ¤·¤Ê¤¬¤é¤âÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡ËÒ½¨¸ç¡ÊDeNA¡Ë¼ã·î·òÌð¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ËËÒ¸¶ÂçÀ®¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¸»ÅÄÁÔÎ¼¡ÊÀ¾Éð¡Ëº´Æ£µ±ÌÀ¡Êºå¿À¡Ë¶áÆ£·ò²ð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ËºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Êºå¿À¡Ë¿ûÌîÃÒÇ·¡ÊFA¡Ë¼þÅìÍ¤µþ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¿¹²¼æÆÂÀ¡Êºå¿À¡Ë¾¾ËÜÍµ¼ù¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
¡¡ºòÇ¯Ëö¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¾¾°æÍµ¼ù¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë°ËÆ£Âç³¤¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡ËÂçÀª¡Êµð¿Í¡ËÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ËµÆÃÓÍºÀ±¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¼ï»ÔÆÆÚö¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡ËÊ¿ÎÉ³¤ÇÏ¡ÊÀ¾Éð¡ËÀÐ°æÂçÃÒ¡Êºå¿À¡Ë