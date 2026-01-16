¡ÖËÜ¿¦¤ÏÈà¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¥¹¥¿¥á¥ó½½Ê¬¤¢¤êÆÀ¤ë¡×»ø°æÃ¼´ÆÆÄ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¼þÅìÍ¤µþ¤ËÃæ·øÄê°ÌÃÖ´üÂÔ
¡¡3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï16Æü¡¢°ìÉôÂåÉ½Áª¼ê¤ò11Áª¼êÄÉ²ÃÈ¯É½¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¤ÏËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¡¢¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¡¢¼þÅìÍ¤µþÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¡¢¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¶áÆ£¤È¼þÅì¡¢ÄÉ²Ã¾·½¸¤À¤Ã¤¿ËÒ¸¶Âç¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤ËÂ³¤¯½Ð¾ì¡£¾¾ËÜÍµ¤Ï½é¤ÎWBCÂåÉ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼þÅì¤ÏÁ°²óÂç²ñ¡¢½à·è¾¡¤Î¥á¥¥·¥³Àï¤Î9²óÎ¢¤Ë°ìÎÝÂåÁö¤Ç½Ð¾ì¡£Â¼¾å½¡Î´¤ÎÂÇµå¤¬Ãæ·ø¤ò±Û¤¨¤ë¤È°ìÎÝ¤«¤é°ìµ¤¤ËËÜÎÝ¤ØÆÍÆþ¤·¡¢¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤à³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£ºòµ¨¤Ï96»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨2³ä8Ê¬6ÎÒ¡£3Ç¯Á°¤«¤éÂÇ·âÌÌ¤ÇÀ®Ä¹¤â¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÏÄ¾¶á¤ÇÄê°ÌÃÖ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë³°Ìî¼ê¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎËÜ¿¦Åª¤Ê¤È¤³¤í¤ÏÈà¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£Èà¤â¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½½Ê¬¤¢¤êÆÀ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¢¡ÄÉ²ÃÁª½Ð¤ÎÁª¼ê
¡¡ËÒ½¨¸ç¡ÊDeNA¡Ë
¡¡¼ã·î·òÌð¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡¡ËÒ¸¶ÂçÀ®¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
¡¡¸»ÅÄÁÔÎ¼¡ÊÀ¾Éð¡Ë
¡¡º´Æ£µ±ÌÀ¡Êºå¿À¡Ë
¡¡¶áÆ£·ò²ð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
¡¡ºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Êºå¿À¡Ë
¡¡¿ûÌîÃÒÇ·¡ÊFA¡Ë
¡¡¼þÅìÍ¤µþ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
¡¡¿¹²¼æÆÂÀ¡Êºå¿À¡Ë
¡¡¾¾ËÜÍµ¼ù¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
¡¡¢¡¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½ºÑ¤ß
¡¡¾¾°æÍµ¼ù¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë
¡¡°ËÆ£Âç³¤¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë
¡¡ÂçÀª¡Êµð¿Í¡Ë
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë
¡¡µÆÃÓÍºÀ±¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¼ï»ÔÆÆÚö¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë
¡¡Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ¡ÊÀ¾Éð¡Ë
¡¡ÀÐ°æÂçÃÒ¡Êºå¿À¡Ë