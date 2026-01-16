¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼éÈ÷¤ÏÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¡×À¾Éð¡¦¸»ÅÄÁÔÎ¼¤¬2Âç²ñÏ¢Â³¤ÇWBC¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ËÁª½Ð¡¡Á°²ó¹üÀÞ¤âV¤Ë¹×¸¥
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê50¡Ë¤Ï16Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡ËÂåÉ½Áª¼ê¤Î°ìÉô¤òÈ¯É½¡£À¾Éð¤Î¸»ÅÄÁÔÎ¼ÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼éÈ÷¤ÏÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¡£¤½¤³¤ò´Þ¤á¤¿¤È¤³¤í¤È¡¢¤·¤Ö¤È¤¤ÂÇ·â¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤º¤Ã¤ÈÆüËÜÂåÉ½¤Ç½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Î¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿2023Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Ï±¦¼ê¾®»Ø¤ò¹üÀÞ¤·¤Ê¤¬¤é¤âÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿Ì¾¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ°²ó¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â½Ð¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Â½¿§¤Ê¤¯¤ä¤ì¤¿¤È¤³¤í¤¬Èà¤Î»ö¼Â¡£º£Ç¯¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê¤È¤±¤¬¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤·Á¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡24Ç¯¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢12¡×°ÊÍè¤Î¾·½¸¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Öºò½©¤â¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÏ¢Íí¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà¤âÃÃ¤¨Ä¾¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡ÊÀ¾Éð¤Î¡Ë½©µ¨Îý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¤¸¤ã¤¢¤½¤³¤Ç¤â¤¦°ì²ó¤¤Ã¤Á¤êÃÃ¤¨Ä¾¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡½ÅÍ×¤Ê¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤Î¼éÈ÷¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾®µ»¤Ç¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¡Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÅª¤Ë¤Í¡¢ÉéÃ´¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà¤Î¤È¤³¤ËÈô¤ó¤À¤é°Â¿´¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÏÅê¼ê¤ò´Þ¤á¤ÆÂç»ö¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡ËÒ½¨¸ç¡ÊDeNA¡Ë¼ã·î·òÌð¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ËËÒ¸¶ÂçÀ®¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¸»ÅÄÁÔÎ¼¡ÊÀ¾Éð¡Ëº´Æ£µ±ÌÀ¡Êºå¿À¡Ë¶áÆ£·ò²ð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ËºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Êºå¿À¡Ë¿ûÌîÃÒÇ·¡ÊFA¡Ë¼þÅìÍ¤µþ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¿¹²¼æÆÂÀ¡Êºå¿À¡Ë¾¾ËÜÍµ¼ù¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
¡¡ºòÇ¯Ëö¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¾¾°æÍµ¼ù¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë°ËÆ£Âç³¤¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡ËÂçÀª¡Êµð¿Í¡ËÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ËµÆÃÓÍºÀ±¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¼ï»ÔÆÆÚö¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡ËÊ¿ÎÉ³¤ÇÏ¡ÊÀ¾Éð¡ËÀÐ°æÂçÃÒ¡Êºå¿À¡Ë