¡¡3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï16Æü¡¢°ìÉôÂåÉ½Áª¼ê¤ò11Áª¼êÄÉ²ÃÈ¯É½¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¤ÏËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¡¢¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¡¢¼þÅìÍ¤µþÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¡¢¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¶áÆ£¤È¼þÅì¡¢ÄÉ²Ã¾·½¸¤À¤Ã¤¿ËÒ¸¶Âç¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤ËÂ³¤¯½Ð¾ì¡£¾¾ËÜÍµ¤Ï½é¤ÎWBCÂåÉ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡12·î26Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿8Áª¼ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤ì¤Ç19Áª¼ê¤¬È¯É½¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Èºå¿À¤«¤éºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë4Áª¼ê¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¾¾ËÜÍµ¤¬¥Á¡¼¥à¤ÇÇØÉé¤¦ÈÖ¹æ¤ÈÆ±¤¸¡Ö66¡×¤Ë¡£ËÒ¸¶Âç¤Ï¡Ö5¡×¡¢¶áÆ£¤Ï¡Ö8¡×¡¢¼þÅì¤Ï¡Ö20¡×¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡ÄÉ²ÃÁª½Ð¤ÎÁª¼ê
¡¡ËÒ½¨¸ç¡ÊDeNA¡Ë
¡¡¼ã·î·òÌð¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡¡ËÒ¸¶ÂçÀ®¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
¡¡¸»ÅÄÁÔÎ¼¡ÊÀ¾Éð¡Ë
¡¡º´Æ£µ±ÌÀ¡Êºå¿À¡Ë
¡¡¶áÆ£·ò²ð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
¡¡ºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Êºå¿À¡Ë
¡¡¿ûÌîÃÒÇ·¡ÊFA¡Ë
¡¡¼þÅìÍ¤µþ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
¡¡¿¹²¼æÆÂÀ¡Êºå¿À¡Ë
¡¡¾¾ËÜÍµ¼ù¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
¡¡¢¡¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½ºÑ¤ß
¡¡¾¾°æÍµ¼ù¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë
¡¡°ËÆ£Âç³¤¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë
¡¡ÂçÀª¡Êµð¿Í¡Ë
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë
¡¡µÆÃÓÍºÀ±¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¼ï»ÔÆÆÚö¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë
¡¡Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ¡ÊÀ¾Éð¡Ë
¡¡ÀÐ°æÂçÃÒ¡Êºå¿À¡Ë