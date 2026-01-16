¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤¬¸øÌÀÉ¼¤ò2Ëü¶ô¤¨¤Ð¡Ä¡×¡Ö°Ý¿·¤Ï¤ª²ÙÊª¡¢ÀÚ¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤Ë¡×¡ÈÁ°ÂåÌ¤Ê¹¡É¤ÎÂçµÁ¤Ê¤²ò»¶¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÉÔ°ÂÍ×ÁÇ
ÆÉÇä¿·Ê¹¤¬Ž¢¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤Î²ò»¶¸¡Æ¤Ž£¤òÊó¤¸¤Æ¤«¤é1½µ´Ö¡£¹â»ÔÁíÍý¡Ê64¡Ë¤ÏÅ°Äì¤·¤¿Ž¢ÈëÌ©¼çµÁŽ£¤Ç²ò»¶ÀïÎ¬¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¤½¤Î¥Ï¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤¯¡¢ÅÞÆâ¤Ë¤Ï¤·¤³¤ê¤¬»Ä¤ê¤½¤¦¤À¡£Ž¢ÅÅ·â²ò»¶Ž£¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¤Ï¡¢Àè¹Ô¤¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë――¡£
¡Ú¹â»Ô¼óÁê¤ÎÉÔ°ÂºàÎÁ¡ÛÊ¡°æ2¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¹â»ÔÁíÍý¤ÎÉ×¤Î»³ËÜÂó»á¤ÎÄ¹ÃË
¡ÖÁªµó¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â°ñ¤ÎÆ»¡¢Ä¹´üÀ¯¸¢¤ÏÆñ¤·¤¤¡×
¹â»ÔÁíÍý¤Ï1·î23Æü¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç½°±¡¤ò²ò»¶¤·¡¢Ž¢1·î27Æü¹ð¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼Ž£¤ÎÆüÄø¤ÇÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£¤³¤Î´Ö¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï¼«Ì±ÅÞ´´Éô¤Ë¤¹¤éº¬²ó¤·¤»¤º¡¢Å°Äì¤·¤¿ÈëÌ©¼çµÁ¤Ç¡¢°ìÏ¢¤Î²ò»¶ÀïÎ¬¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
Ž¢ÂèÆó¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤ÇÁíÍýÈë½ñ´±¤òÌ³¤á¤¿º£°æ¾°ºÈÆâ³Õ´±Ë¼»²Í¿¡¢ÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¤Ê¤É¡¢¤´¤¯¾¯¿ô¤Ë¤·¤«¾ðÊó¶¦Í¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Î¸å¤í½â¤ÎËãÀ¸ÂÀÏºÉûÁíºÛ¤ÎµÁÄï¡¦ÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹°Ê²¼¡¢ÅÞ´´Éô¤âÃ¯¤â²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Ž£¡Ê¼«Ì±ÅÞ½ÅÄÃ¡Ë
À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËãÀ¸»á¤ÏÆ±»æ¤Î¼èºà¤ËŽ¢¡Ê²ò»¶¤Ï¡Ë¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤ÍŽ£¤ÈÈÝÄêÅª¤Ê¸«Êý¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¹â»ÔÁíÍý¤«¤é»ö¸åÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿ËãÀ¸»á¤Ï¡¢ÉÔËþ¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¤âŽ¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¤ìŽ£¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ž¢ÁíºÛÁª¤ÇÇÉÈ¶¤ò¤¢¤²¤Æ¹â»ÔÁíÍý¤ò»Ù±ç¤·¡¢¥¥ó¥°¥áー¥«ー¤È¤Ê¤Ã¤¿ËãÀ¸»á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÏÃ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÈµÁÍý¿Í¾ð¡É¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦¤À¤±¤Ë¡¢º£¸å¤Ë²Òº¬¤ò»Ä¤·¤«¤Í¤Þ¤»¤óŽ£¡Ê¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
ËãÀ¸»á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÅÞÆâ¤Ç¤ÏŽ¢¤³¤³¤Þ¤Çº¬²ó¤·¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÏÁ°ÂåÌ¤Ê¹Ž£¤È¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢¤·¤é¤±¥àー¥É¤¬Ì¢±ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡¢Ž¢µ¤ÇÛ¤ê¤¬ÆÀ°Õ¤È¤Ï¤¤¤¨¤º¡¢¿Í¤Å¤¤¢¤¤¤äÃç´Öºî¤ê¤¬¶ì¼êŽ£¡ÊÁíÍý¼þÊÕ¡Ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£À¯Ä´²ñÄ¹»þÂå¤«¤é¡¢¼«Ì±ÅÞÉô²ñ¤¬ºöÄê¤·¤¿¸øÌó¤Ê¤É¤Ë¤â¡¢¼«¤éºÙ¤«¤¯¼ê¤òÆþ¤ìÄ¾¤¹¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ž¢²¿¤Ç¤â¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤ãµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤À³ÊŽ£¡ÊÆ±Á°¡Ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿·üÇ°ÅÀ¤¬¡¢¾ÝÄ§Åª¤Ë¸½¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó»²±¡µÄ°÷¤ÏÉ®¼Ô¤Î¼èºà¤Ë¡¢¤³¤¦ËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
Ž¢¤³¤³¤Þ¤Çº¬²ó¤·¤»¤º¡¢ÆÈÃÇÀì¹Ô¤ÇÊª»ö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¹â»Ô¤µ¤ó¤ò¡¢ËÜµ¤¤Ç»Ù¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤ÏÅÞÆâ¤Ç¾¯¤Ê¤¤¡£º£¸å¡¢À¯¸¢¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬¤Ò¤È¤¿¤Ó¥À¥¦¥ó¥È¥ì¥ó¥É¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢¡È¥Ý¥¹¥È¹â»Ô¡É¤ÎµÄÏÀ¤¬¤¹¤°¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡£Áªµó¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â°ñ¤ÎÆ»¤Ç¡¢Ä¹´üÀ¯¸¢¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹Ž£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÏ¢Î©¹ç°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹ñÌ±¤Î¿®¤òÌä¤¦¡×
¤½¤â¤½¤â¡¢1·î²ò»¶¤ÇÁªµó¤ò¹Ô¤¨¤Ð¡¢¹ñ²ñ¿³µÄ¤¬¸å¤íÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢2026Ç¯ÅÙÍ½»»¤äÀÇÀ©²þÀµË¡°Æ¤ÎÇ¯ÅÙÆâÀ®Î©¤Ïº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢4·î¤«¤éÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹â¹»¶µ°é¤ÎÌµ½þ²½¤ä¡¢·ÚÌý¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤Ê¤É¤Ë¤â»Ù¾ã¤¬À¸¤¸¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â¤¢¤ë¡£
¡ÈÂçµÁ¤Ê¤²ò»¶¡É¤È¤ÎÈãÈ½¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï1·î14Æü¤ËÁíÍý´±Å¡¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¡¢Ï¢Î©¥Ñー¥È¥Êー¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤é¤È²ñÃÌ¤·¡¢ÁªµóÀï¤Ç¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬·Ç¤²¤ëŽ¢ÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯Ž£¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯ºö¤Î¤Û¤«¡¢Ž¢¼«Ì±¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÏ¢Î©¹ç°ÕŽ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñÌ±¤Î¿®¤òÌä¤¦°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡È°¼ê¡É¤È¤ß¤ë¸þ¤¤¬¶¯¤¤¡£
Ï¢Î©¹ç°ÕÀ¯ºö¤Ë¤Ï¡¢½°±¡µÄ°÷Äê¿ô¤Î1³ä¤òÌÜÉ¸¤Ëºï¸º¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Ý¿·°Æ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤ÏOECD²ÃÌÁ¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢100Ëü¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎµÄ°÷Äê¿ô¤¬²¼¤«¤é3ÈÖÌÜ¤È¡¢µÄ°÷¤Î¿ô¤Ï·è¤·¤ÆÂ¿¤¤¤È¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£°Ý¿·°Æ¤Ï¡¢¹çÍýÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î°Õ¸«¤¬Í¿ÌîÅÞ¤«¤éÁê¼¡¤®¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤âÀ®Î©¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
Ž¢°Ý¿·¤È¤ÎÏ¢Î©¹ç°Õ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÄê¿ôºï¸º¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Áªµó¤ÎÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£·ÐºÑÀ¯ºö¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢°Ý¿·¤Ê¤ó¤«Á´¤¯²¿¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¤ª²ÙÊª¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤µ¤Ã¤µ¤ÈÀÚ¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£
²ò»¶ÀïÎ¬¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´±Å¡Æâ¤Çº£°æ»á¤ÎÈ¯¸ÀÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¤ÎÊý¸þÀ¤¬¸«¤¨¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£º£°æ¤µ¤ó¤Ï¤«¤Ä¤Æ°ÂÇÜÀ¯¸¢»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ø»ä¤ÎºÇÂç¤Î»Å»ö¤Ï¡¢È¿ÂçÂ¢¾Ê·³ÃÄ¤È¤ÎÂÐ·è¤Ç¤·¤¿¡Ù¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ë¶á¤¤¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÎÀÑ¶ËºâÀ¯ÇÉ¤È¤Ïµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹Ž£¡Ê¹â»Ô»á¤Ë¶á¤¤¼«Ì±¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¡Ë
¸«²á¤´¤»¤Ê¤¤ÌäÂê¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¤¢¤ë¡£¹â»ÔÁíÍý¤ÎÉ×¤Î»³ËÜÂó»á¤ÎÄ¹ÃË¡¦»³ËÜ·úÊ¡°æ¸©µÄ¡Ê41¡Ë¤¬¼¡´ü½°±¡Áª¤ËÊ¡°æ2¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤À¡£
Ž¢¹â»ÔÁíÍý¼«¿È¤Ï¡ÈÀ¤½±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ã¡¤¾å¤²¡É¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¼«¿È¤ÎÁíÍýºßÇ¤Ãæ¤È¤¤¤¦¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¿ÆÂ²¤¬Î©¸õÊä¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢À¤½±¤Ë¤³¤ï¤À¤ï¤ë¡È¸Å¤¤¼«Ì±ÅÞ¡É¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò¶¯¤á¤«¤Í¤Þ¤»¤óŽ£¡ÊÁ°½Ð¡¦¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬132Áªµó¶è¤ÎÆâ¡¢72Áªµó¶è¤ÇÇÔËÌ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»î»»¤òÊó¤¸¡Ä
¤½¤·¤Æ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¿·ÅÞ·ëÅÞ¡ÊÌ¾¾Î¤Ï¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡Ë¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢Áªµó¤Î·ë²Ì¤ò¤è¤ê°ìÁØÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ž¢ÁÏ²Á³Ø²ñ¤ò»Ù»ýÊìÂÎ¤È¤¹¤ë¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢Áªµó¶è¤´¤È¤Ë£²ËüÉ¼ÄøÅÙ¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉ¼¤¬Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ë¤Î¤Ã¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢·ãÀï¶è¤Ç¼«Ì±¸õÊä¤ËµÕÅ¾¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï1·î15Æü¤Ë¡¢²¾¤Ë¸øÌÀÅÞ»Ù»ý¼Ô¤¬¼«Ì±ÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î©·ûÌ±¼ç¤Î¸õÊä¼Ô¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Á°²ó½°±¡Áª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬¾®Áªµó¶è¤Ç¾¡Íø¤·¤¿132Áªµó¶è¤ÎÆâ¡¢72Áªµó¶è¤ÇÇÔËÌ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»î»»¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ã±½ã·×»»ÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Áªµó¶è»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢»Ù±ç´Ø·¸¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¸å¤â¡¢»Ù±ç¤ò¥¢¥Æ¤Ë¤¹¤ë¼«Ì±¸õÊä¤Ï¿ôÂ¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÉÔ°Â´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï£¶～£·³ä¤È·øÄ´¤Ç¤¹¤·¡¢¡ØÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡Ù¤Î´é¤Ö¤ì¤ò¸«¤Æ¤â¡¢º£¤Ò¤È¤Ä¡ÈÁªµó¤Î´é¡É¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¿Íºà¤ËË³¤·¤¯¡¢¥Öー¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¤È¤â»×¤¤¤Ë¤¯¤¤¡£¹â»Ô¿Íµ¤¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬µÄÀÊ¤òÂçÉý¤Ë²óÉü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶¯µ¤¤Î¸«Êý¤âÌ¤¤Àº¬¶¯¤¤¤Ç¤¹Ž£¡ÊÁ°½Ð¡¦¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¿ô¡¹¤Î¥Ï¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ò»¶¤ËÆÍ¤¿Ê¤à¹â»ÔÁíÍý¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢À¯¸¢¤ÎÌ¿±¿¤òº¸±¦¤¹¤ë¡ÈÅÒ¤±¡É¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿²ÏÌî²ÅÀ¿¡¡½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ