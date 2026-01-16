¡Ö¤¨¡¢¤Þ¤¸⁉¡×¡ÖÍ½ÁÛ³°¤¹¤®¤ë¡×¤°¤ë¥Ê¥¤¡Ö¥´¥Á27¡×¿·¥á¥ó¥Ð¡¼2¿ÍÈ¯É½¡ªà°Õ³°¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¤³¤Î2¿Í½Ð¤ë¤Ê¤é¤ß¤ë‼¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö´ò¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
¿·¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¤¬¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¡Ä
¡¡¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥°¥ë¥á¥Á¥¥ó¥ì¡¼¥¹¡¦¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹!¡×¤Îà¿·¥á¥ó¥Ð¡¼2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àè·î25Æü¤Ë¡¢ºòÇ¯1·î¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¥´¥Á26¡×¤ÎºÇ½ªÀï¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢½÷Í¥¤Î¾®¼ÇÉ÷²Ö¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤ÎÌðÉô¹ÀÇ·¤Î3¿Í¤¬¥¯¥Ó¤Ë¡Ä¡£15Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡Ö¤°¤ë¥Ê¥¤¥´¥Á27³«Ëë¡ª¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï2¿Í¡ª2»þ´ÖSP¡×¤«¤é¥´¥Á¿·¥·¡¼¥º¥ó¡Ö¥´¥Á27¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¥À¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖM!LK¡×¤Îº´ÌîÍ¦ÅÍ¤È½÷Í¥¤ÎÁÒ²Ê¥«¥Ê(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¤Î2¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï2¿Í¤¬¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈ¯É½¤Ë¡Ö¤¨ÁÒ²Ê¥«¥Ê¤Þ¤¸¡×¡Ö°Õ³°¤¹¤®¤Æ¡ÄÁÒ²Ê¥«¥Ê¤Ë¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡ÖÍ½ÁÛ³°¤¹¤®¤¿¡×¡Ö¤³¤Î2¿Í¤¬½Ð¤ë¤Ê¤é¤ß¤Þ¤¹‼¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£