Ë¬Ìä²ð¸î²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¤é£³¿Í¤òº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¡Ë¬Ìä´Ç¸îÎÅÍÜÈñÌó£¸£¸Ëü±ß¤ò¿åÁý¤·ÀÁµá¤«¡¡¤Û¤«¤Ë¤âÉÔÀµ¼õµë¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÁÜºº¡¡ÂçºåÉÜ·Ù
¡¡Ë¬Ìä´Ç¸îÎÅÍÜÈñ¤ò¿åÁý¤·ÀÁµá¤·¤À¤Þ¤·¤È¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ë¬Ìä²ð¸î²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¤é£³¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Âçºå»ÔÊ¿Ìî¶è¤ÎË¬Ìä²ð¸î²ñ¼Ò¡Ö£Á£Ä£Ö£Á£Î£Ã£Å¡×¤ÎÂåÉ½¡¦ÂÀÅÄÃÒÇ·ÍÆµ¿¼Ô¡Ê£³£µ¡Ë¤éÃË½÷£³¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂÀÅÄÍÆµ¿¼Ô¤é¤ÏµîÇ¯£´·î¡¢¿¼Ìë¤äÁáÄ«¤ËË¬Ìä²ð¸î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¹¤ëµõµ¶¤Î½ñÎà¤òÄó½Ð¤·¡¢Âçºå»Ô¤¬¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤¹¤ëÆÃÊÌÌ±´ÖË¡¿Í¤«¤éË¬Ìä´Ç¸îÎÅÍÜÈñÌó£¸£¸Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¤È¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤ÏÂÀÅÄÍÆµ¿¼Ô¤é¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢£³¿Í¤¬¤Û¤«¤Ë¤âÉÔÀµ¼õµë¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£