°ËÌîÈø·Å¡õ¾¾ËÜÊæ¹á¡¢¸¶½É¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡¡Áªµó±éÀâÉ÷¤ËÂçÀ¼¥¢¥Ô¡¼¥ë¡ÖÌÀ¼£ÄÌ¤ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¡Á¤ó¡ª¡×
¡¡Hey! Say! JUMP¤Î°ËÌîÈø·Å¤ÈÇÐÍ¥¤Î¾¾ËÜÊæ¹á¤¬16Æü¡¢Åìµþ¡¦WeWork¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¥°Á°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÆü10¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§15¢¨18Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢³¹Æ¬¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤×¤¯¤×¤¯¤Û¤Ã¤Ú¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Ä°ËÌîÈø·Å¡õ¾¾ËÜÊæ¹á
¡¡¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëÎø°¦¤ÏÆó¤Î¼¡¤Ç»Å»ö°ì¶Ú¤Ê·ø¼Â½÷»Ò¡¦ºÚÈÁ¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¤ÈAI¤À¤±¤¬¿ÆÍ§¤È¤¤¤¦ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¥¤¥±¥á¥ó¤ÎÀ²Î®¡Ê°ËÌîÈø¡Ë¤¬¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢ºÚÈÁ¤¬À²Î®¤Ë¡È¤ªÊÛÅö¤ò30²ó¤Ä¤¯¤ë¡É¤È¤¤¤¦·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼¡Âè¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¢¥º¥ì¤¤å¤ó¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡ÂçÄÌ¤ê¤òÁ°¤ËÆÍÁ³¸½¤ì¤¿2¿Í¤Ë¡¢Â¤ò»×¤ï¤º»ß¤á¤ëÄÌ¹Ô¿Í¤âÂ³½Ð¡£°ËÌîÈø¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯¡ÖÌÀ¼£ÄÌ¤ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡×¤È¸µµ¤¤è¤¯¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¤³¤³¡¢¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÎÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ÖÌÀ¼£ÄÌ¤ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¡Á¤ó¡ª¡×¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°ËÌîÈø¤Ë¡ÖÌÀ¼£ÄÌ¤ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È°¥Î¥ê¤µ¤ì¡ÖÌÀ¼£ÄÌ¤ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£°ËÌîÈø¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤ÄÌ¤ëÀ¼¡£¸¶½É±Ø¤Þ¤ÇÆÏ¤¤¤¿¤«¤â¡×¤È¤½¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë°ËÌîÈø¤¬¡Ö¸¶½É±Ø¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ÆÏ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¡Á¡ª¤¼¤Ò¤È¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÁªµó±éÀâÊÂ¤ËÀ¼¤òÄ¥¤ë¤È¡ÖÂå¡¹ÌÚÈ¬È¨¤Î¤ß¤Ê¤µ¡Á¤ó¡ª¾¾ËÜÊæ¹á¤È°ËÌîÈø·Å£×¼ç±é¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¢¥É¥é¥Þ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤µ¤é¤Ë±ó¤¤µ÷Î¥¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¾¾ËÜ¡£ÄÌ¤ê¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤«¤é¤â¼ê¤ò¿¶¤ë¿Í¤â¤ª¤êºÇ¸å¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤ò»È¤ï¤º¡Ö´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¡Á¤¤¡ª¡×¤È¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î2¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
