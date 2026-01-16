ÅÄÃæÈþÆà»Ò¡¢²ÈÂ²6¿Í¤ÇÂæÏÑÎ¹¹Ô¤Ø¡¡É×¡¦Â©»Ò¤é¡È´é½Ð¤·¡É¤Î¥Ð¥«¥ó¥¹Æ°²è¤ËÈ¿¶Á¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡ÖÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæÈþÆà»Ò¡Ê58¡Ë¤¬¡¢16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²6¿Í¤ÇË¬¤ì¤¿ÂæÏÑÎ¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤òÏ¢Åê¤Ç¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡ÖÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×É×¡¦Â©»Ò¤é¤ÈÊÂ¤Ó¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ëÅÄÃæÈþÆà»Ò
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¡Ö²ÈÂ²6¿Í¤ÇÂæÏÑÎ¹¹Ô¤Ø¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¥é¥ó¥¿¥ó¤ò¾å¤²¤ëÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤ÇÈäÏª¡£¡Ö°ì²ÈÏÂ³Ú¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡È´é½Ð¤·¡É¤Ç²ÈÂ²¤½¤í¤Ã¤Æ¤Î²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤ÇÂæÏÑÎ¹¹Ô¥Ñ¡¼¥È2¡×¤È¤·¡¢º£²ó¤ÎÎ¹¤òµÁ»Ð¤ÎÍ¹á¤µ¤ó¤¬´ë²è¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÎ¹¤Î¤·¤ª¤ê¤Þ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÍÆñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤ªµÁÉã¤µ¤ó¤â82ºÐ¡£¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤âµÁËå¤âÀè¤ËÎ¹Î©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂô»³²ÈÂ²¤ÎÁÛ¤¤½Ð¤òºî¤í¤¦¤È¤ªµÁÉã¤µ¤ó¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë²ÈÂ²Î¹¹Ô¤·¤Þ¤¯¤ë»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Î¹¹Ô¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤âµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Î´ê¤¤¤ò½ñ¤¤¤¿¥é¥ó¥¿¥ó¤ò¶õ¤Ë¾å¤²¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¡Ö³ð¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿ÍÍ»Ò¤â¾Ò²ð¡£ÂæÏÑ¤ò°ì¼þ¤·¤¿Î¹ÈÖÁÈ¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤â¿¨¤ì¡Ö²¿½è¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤â¤ß¤ó¤ÊÈþÌ£¤·¤¯¤Æ´¶Æ°¡×¡ÖÃÈ¤«¤¤¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂæÏÑºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Î¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÂæÏÑ²ÈÂ²Î¹¹Ô¥Ñ¡¼¥È3¡×¡ÖÂæÏÑ²ÈÂ²Î¹¹Ô¥Ñ¡¼¥È4¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥°¥ë¥á¤ä´Ñ¸÷¡¢Â¥Ä¥Ü¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¼¡¡¹¤È¸ø³«¡£¡ÖÂæÏÑ¤Ç¤ÏÉ¬¤ºGET¤·¤¿¤¤¥Þ¥«¥À¥ß¥¢¥Ç¡¼¥Ä¡×¡ÖÂ¥Ä¥Ü¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ø ÄË¤¬¤ëÂ©»Ò ¤½¤ì¤ò´Ñ¤Æ³Ú¤·¤àÉãÊì¡×¤È¡¢²ÈÂ²¤Î¼«Á³ÂÎ¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÏ¢¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡ÖÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²Î¹¹Ô¡×¡ÖÈþÆà»Ò¤µ¤ó¤´²ÈÂ²¤ß¤Ê¤µ¤ó³Ú¤·¤¤¤ªÀµ·î¤Ç¤·¤¿¤Í¡Á¡×¤Ê¤É¡¢²¹¤«¤ÊÈ¿±þ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¡¢2007Ç¯9·î12Æü¤ËÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄÂÀÏº¤È·ëº§¡£Æ±¤¸Ä®Æâ²ñ¤Ç15Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢È¯É½»þ¤Ë¤Ï¡ÖÆ±¤¸Êý¸þ¤ò¸«¤Æ¶¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤æ¤±¤ë¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÆÀ¤¿¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢Ä¹½÷¡¢Ä¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
